Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Debemos saber a cuánta gente afectaríamos si no fuera bien"

El Casademont Zaragoza vuelve a estar al borde del precipicio y a tan solo una derrota de despeñarse después de dos jornadas que lo han dejado con puntuación de descenso, aunque fuera de él gracias al average particular con los rivales directos. Joan Plaza alerta de la urgencia del equipo y del camino a seguir según su dilatada trayectoria: “En mi caso, yo he vivido dos experiencias de este tipo antes, las dos las salvamos, y de lo que se trata es de ir al clásico partido a partido”, dijo el técnico en la previa del choque que el equipo jugará este sábado en Manresa.

El entrenador no quiere especulaciones de ningún tipo que puedan llevar a su grupo a la relajación. “Les dije a los jugadores que, en esta plantilla, que podemos opinar sobre la estructura, si está bien hecha, mal, regular, pero hay suficiente talento como para no ir a por una o dos victorias, sino ir a por las cuatro”. Plaza, además, es consciente de que el Casademont se juega mucho más que la ACB: “Si lo hacemos con la convicción de ese sacrificio, desde ese deseo de anteponer el equipo a otro criterio, de saber la repercusión que tendría si no fuera bien, a cuánta gente afectamos, no solo nuestros propios contratos como individuos, sino a la ciudad, a los trabajadores del club, a los jóvenes, a la desaparición del U22, muchas cosas”.

Pese a las buenas y las malas dinámicas, el equipo se mantiene comprometido con el trabajo. “El grupo ha entrenado bien, no es ninguna novedad. Yo creo que el equipo es consciente de la dificultad que comporta la derrota del otro día. La forma de entrenar te da esperanzas, como ha pasado otras veces, de que el equipo será capaz de afrontar esta Liga de cuatro partidos sabiendo lo complicado que es”.

Justin Wright-Foreman, antes de un tiro de tres durante un entrenamiento en el Felipe. / JOSEMA MOLINA

La gran novedad de la semana ha sido el fichaje de Gabriel Olaseni, que llegó a Zaragoza este jueves y podría incluso debutar en Manresa. “Cuando lo vea aquí empezaré a contar con él, si todo va bien. Es verdad que hablé con el jugador. Es consciente de a qué viene, sabe que ha de generar un impacto inmediato, pero que no va a solucionar nada. La solución la tenemos los doce jugadores que ahora mismo hay en el róster. Él viene a complementar unas carencias que creemos que en ACB son fundamentales”.

Aun así, confía en poder disponer del pívot británico lo antes posible. “Lo ideal sería que pudiera estar ya el sábado en Manresa, sin esperar grandes cosas, pero no será la primera ni la última que jugadores que apenas han entrenado contigo te han ayudado mucho, y otros que llevan nueve meses pues ya están pensando en la temporada que viene, no en esta”.

Joan Plaza, cabizbajo tras la derrota ante el Granada en el Príncipe Felipe. / Jaime Galindo

Delante estará un conjunto catalán que ya ha certificado su permanencia: “Yo creo que la gran diferencia debe ser esta. Hemos de ser todos conscientes de que Manresa ya ha hecho los deberes”, subraya Plaza. Para el técnico se trata de un escenario complicado en el que no será fácil ganar: “Es una cancha compleja, con el público que aprieta mucho. Yo creo que Manresa es un buen ejemplo para muchos de nosotros en cosas que podemos mejorar en el futuro”. Aun así, confía en dar un golpe sobre la mesa: “Nosotros nos estamos jugando la vida. Queremos demostrar que Zaragoza no es un equipo ascensor, sino que es un histórico de la ACB”.

Nosotros nos estamos jugando la vida. Queremos demostrar que Zaragoza no es un equipo ascensor, sino que es un histórico de la ACB Joan Plaza — Entrenador del Casademont Zaragoza

Todo ello, con un calendario para nada cómo en este último mes de competición para el Casademont Zaragoza. “De la misma manera que Andorra gana, que Lleida gana a Barcelona, que Gran Canaria gana a Unicaja… Yo no deseo nunca ningún mal ni al rival ni a un entrenador, porque no creo en esto; tener malos pensamientos incluso para tus rivales al final redunda en ti. Pero, evidentemente, lo que sí creo es que nosotros nos merecemos ya tener una o dos victorias de este tipo”.

Con Trae Bell-Haynes ya recuperado, la única baja será DJ Stephens, que sigue con su proceso de recuperación. Por su parte, el base canadiense parece responder bien a la vuelta a la competición: “Tuvo más minutos de los que yo esperaba, honestamente, por las faltas que se cometieron al principio, algunas estrictas, otras ingenuas, pero la idea era que jugara un poquito menos. En principio cuento con él para que juegue el sábado, porque además es uno de estos jugadores que se ha integrado en lo que es el club y la ciudad y que quiere dejar aquí una huella por más tiempo. Es una de las personas que más desea que seamos capaces de solventar esta situación”.