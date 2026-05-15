Mariona Ortiz: "Tenemos que volver a encontrar esa confianza que nos falta"

Mariona Ortiz, visiblemente afectada y emocionada tras la derrota contra elValencia Basket en el primer partido de la final de Liga, reconoció que haber perdido, y además es casa, fue «un palo muy duro porque queríamos ganar».

En declaraciones a Aragón TV justo tras el encuentro, y con dificultad para encontrar las palabras por el palo emocional tras el encuentro, confesó que «ahora duele», pero se mostró convencida de la capacidad del equipo aragonés para poder darle la vuelta, porque lo ha demostrado ya en el pasado: «Han sido muchas caídas y habrá que demostrarlo una vez más». Ahora bien, sí que afirmó que «tenemos que volver a encontrar esa confianza que nos falta», refiriéndose sobre todo a los porcentajes de tiro.

Por su parte, Helena Oma, opinó en los mismos términos que Mariona. Aseguró que la derrota «nos ha dolido», pero que nadie dé por muerto al Casademont ya que «la eliminatoria no está terminada», como bien demostró el conjunto aragonés, por ejemplo, en el qualifier de la Euroliga a principio de temporada contra el Brno.

Aun así, la alero es consciente de que «tenemos que corregir errores», pero aseguró que alRoig Arena el domingo«iremos a por todas». «Vamos a exprimirnos al máximo», apostilló Oma.

Además, también habló sobre la falta de eficacia en el tiro de tres. Aunque es cierto que en los últimos minutos el Casademont logró tres que maquillaron los porcentajes, la falta de canastas desde más allá del arco lastró mucho las opciones aragonesas. En total, fueron 6/27, los mismos convertidos que el Valencia Basket, pero en el caso visitante con ocho intentos menos. «Llevamos unos partidos sin encontrar esos tiros de tres y eso que hemos tenido triples liberados, pero sabemos que entrarán», dijo la catalana.