El remiendo de Olaseni, el último sainete con los pívots del Casademont Zaragoza

Una de las grandes causas de la delicada situación del Casademont Zaragoza, en grave peligro de descenso esta temporada, es la confluencia entre el infortunio en el puesto de pívot (y de ala-pívot por alusiones) y, sobre todo y por encima de ello, de una gestión tardía y muchas veces improvisada.

El fichaje de Olaseni para que juegue los cuatro últimos encuentros, sin ritmo, sin conocer sistemas y sin haber brillado en España durante su etapa en el Fuenlabrada no es más que otro remiendo a la desesperada. Su incorporación no es nueva ni la primera vez que el Casademont realiza un movimiento así, tarde y casi sobre la bocina para salvar la papeleta. En abril del 2018 llegaron Milko Bjelica y Dylan Ennis para seis jornadas, en 2019 fue Latavious Williams y en 2022 lo hicieron en la misma semana Christian Mekowulu y Frankie Ferrari. Fichajes de urgencia, de miedo y de evitar males mayores.

El sainete con las posiciones interiores empezó ya en pretemporada, con la cesión de Nate Watson a Grecia, donde promedia 12 puntos y 5 rebotes por encuentro, y el aplastamiento del dedo de Kabaca, que se fue sin debutar, y que en Tofas turco anota 7 puntos por choque y hace un mes hizo 19 ante el Besiktas.

Después, cortó el Casademont a un Joel Soriano que llegó fuera de forma y que ya en diciembre iba a salir, pero la plaga de lesiones solo alargó la agonía de una relación entre club y jugador que no iba a ningún lado. 6,8 de valoración y una defensa muy permeable como recuerdo de su paso.

A mitad de temporada, Dubljevic se rompió el metacarpiano y tras casi un mes de baja regresó, pero con dolor y falto de ritmo, y le ha costado recuperar su mejor nivel. Y el caso de Koumadje es de estudio. Empezó bastante bien tras su llegada en noviembre, con buenos partidos ante el Coviran Granada, Real Madrid y Surne Bilbao, pero desde entonces ha ido de mal en peor y el divorcio con Joan Plaza es total e irreversible.

Desde la llegada del técnico catalán solo ha habido un partido, en Málaga, que haya jugado más de 8 minutos y su media en los últimos dos meses ronda los 4 por duelo. En los dos últimos compromisos, ante el Girona y el Granada, ha hecho valoración negativa, se le ha visto apático, ha regalado faltas y su defensa ha sido nula por falta de ganas. En ambos duelos, una rotación y a ver el resto del duelo en el banquillo. La valoración desde que Joan Plaza llegó al Casademont es de 0.3 de media por duelo. Koumadje, seguramente, haya sido el detonante del fichaje de Olaseni.

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A todo ello hay que sumar que en las últimas semanas Jaime Fernández ha tenido problemas en el hombro y está jugando tocado, además de la lesión de DJ Stephens. Así que Plaza ha tenido varios partidos en los que ha tenido que jugar con dos ‘4’ como Robinson y Dubljevic en el ‘5’, puestos en los que han sufrido, especialmente el montenegrino, con Jaime tocado, Koumadje desganado, el comodín de Traoré del U22 y con Miguel González algún rato en el ‘4’.