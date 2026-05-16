CASADEMONT ZARAGOZA
Arnau Ferreres, entrenador del Casademont Zaragoza: "Helena Pueyo está haciendo un gran esfuerzo por volver al equipo"
El técnico asegura que van "a por el tercer partido" en la final de la Liga Femenina Endesa frente al Valencia
Menos de 48 horas después de caer frente al Valencia en el primer partido de la final de la Liga Femenina Endesa, el Casademont Zaragoza ya está pensando en un único objetivo: forzar el tercer partido de la serie y regresar al Príncipe Felipe el domingo 24. Conseguirlo solo tiene un camino, vencer este domingo en el Roig Arena en el segundo encuentro y el técnico, Arnau Ferreres, está convencido de que el equipo puede levantarse una vez más esta temporada.
Lo primero que hizo el preparador catalán en la comparecia previa de este sábado fue aclarar la no participación de Helena Pueyo en el primer duelo después de haber recibido el alta médica. "Me gustaría aclarar el tema de Helena Pueyo. La jugadora está haciendo un gran esfuerzo. Hace casi un mes que no está jugando por el tema de la lesión. El jueves teníamos un plan con los médicos, pero todo depende de sus sensaciones. En el último momento se encontró indispuesta. Para mañana siguen con ese tratamiento, ella está haciendo un gran esfuerzo para volver con el equipo", aseguró Ferreres.
Con respecto al partido, el técnico del Casademont lanzó un mensaje muy claro a la afición aragonesa, que se desplazará en un buen número hasta Valencia. "Que no duden, que nos hemos levantado una y otra vez. Una vez más este equipo va a ir a por todas, va a ir a por la serie y va a ir a por la final", aseguró.
Y es que Ferreres hizo suyo el discurso de la capitana, Mariona Ortiz, señalando que el equipo ya se ha levantado las (pocas) veces que se ha caído este curso. "Vamos a trabajar con las jugadoras y llegar en la mejor forma al partido. Vamos a intentar forzar y vamos a por el tercer partido. Lo bueno dentro de esta temporada es, como dijo Mariona, que el equipo se ha levantado durante la temporada muchas veces y por qué no una vez más y llegar al tercer partido en casa ante la afición", manifestó.
Uno de los detalles en los que debe trabajar el equipo, porque fue clave en el primer duelo, es en el acierto desde la larga distancia. "Los porcentajes varían mucho de un partido a otro. Lo que tenemos que hacer es que los tiros sean lo mejor posibles. Total confianza en las jugadoras. Hemos tenido malos días durante el año y trabajando los hemos mejorado al día siguiente. Confianza plena en las jugadoras y en que lo vamos a sacar", concluyó Arnau Ferreres.
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