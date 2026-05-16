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El Baxi Manresa-Casademont Zaragoza, en directo: Plaza se 'carga' a Koumadje y trae a Traoré desde Burgos de la final a seis de la Liga U
El equipo aragonés está obligado a ganar en el Nou Congost para dejar virtualmente sellada la salvación si perdiese mañana el Andorra, pero también puede caer al descenso si cae y vencen los del Principado
Quedan solo cuatro jornadas de Liga Endesa y el Casademont Zaragoza está en un lío y de los gordos. El equipo aragonés, que suma dos partidos sin ganar más que ya disputó adelantado y que los rivales aprovecharon, ha solventado con mala nota su tramo del calendario más amable y ahora está con puntuación de descenso en un mano a mano con el Morabanc Andorra.
Es cierto que el Casademont tiene un partido menos, pero lo recuperará entre medio de la penúltima y la última jornada, jugando por tanto tres choques en seis días tan solo, por lo que le conviene ir cerrando cuanto antes la permanencia un año más en la Liga Endesa.
En caso de victoria, como mínimo mantendría el basketaverage con el Morabanc Andorra, pero si perdiesen los del Principado este domingo contra el San Pablo Burgos sería una distancia de un partido más basketaverage con tres duelos por delante para los aragoneses y dos para los andorranos, así que quedaría virtualmente salvado. Y si cayese ante el Manresa y mañana el Andorra gana, posición de descenso y a una victoria de salir. Así que lo que hay en juego es superlativo.
En lo deportivo, Gabriel Olaseni, pese a no entrenar con el equipo, ha entrado en la convocatoria en lugar de Koumadje, al que se 'carga' Joan Plaza. De hecho, Traoré jugó en Burgos este viernes los cuartos de final de la Liga U y este sábado, sin jugar las semifinales, se fue a Manresa con el primer equipo en una jugada extraña.
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Falla el primero Akobundu, pero anota el segundo (14-11).
Falta muy evitable de Jaime Fernández y a la línea Akobundu. Se está revisando por si es antideportiva, por empujón en el aire. Quedan 4.17 y ya está el Manresa en bonus.
Anotan los dos tiros libres (11-7) y ¡canastón de Bell-Haynes! Anota el Manresa en segundos y en la contra tras canasta Olaseni se estrena por tapón ilegal. Esto es frenético (13-11).
Debuta Gabriel Olaseni con la camiseta del Casademont Zaragoza y se estrena con falta de tiro.
Le pitan pasos a Álex Reyes. No lo parecían. Vuelve a perder la bola el Casademont, que está jugando muy nervioso.
Los dos libres de Oriola dentro (9-7).
Dos libres dentro de Spissu, que ha comenzado enchufadísimo. Segunda falta de Yusta, que se va al banco.
Triple de Knudsen (7-5).
Airball de Robinson, aunque mantiene la bola el Casademont. ¡Mate de Yusta! Gran pase de Spissu (4-5).
¡Triple de Spissu! En la esquina solo tras un 2 contra 1 sobre Dubljevic, que asistió perfecto.
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