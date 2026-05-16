El Baxi Manresa-Casademont Zaragoza, en directo: Plaza se 'carga' a Koumadje y trae a Traoré desde Burgos de la final a seis de la Liga U

Quedan solo cuatro jornadas de Liga Endesa y el Casademont Zaragoza está en un lío y de los gordos. El equipo aragonés, que suma dos partidos sin ganar más que ya disputó adelantado y que los rivales aprovecharon, ha solventado con mala nota su tramo del calendario más amable y ahora está con puntuación de descenso en un mano a mano con el Morabanc Andorra.

Es cierto que el Casademont tiene un partido menos, pero lo recuperará entre medio de la penúltima y la última jornada, jugando por tanto tres choques en seis días tan solo, por lo que le conviene ir cerrando cuanto antes la permanencia un año más en la Liga Endesa.

En caso de victoria, como mínimo mantendría el basketaverage con el Morabanc Andorra, pero si perdiesen los del Principado este domingo contra el San Pablo Burgos sería una distancia de un partido más basketaverage con tres duelos por delante para los aragoneses y dos para los andorranos, así que quedaría virtualmente salvado. Y si cayese ante el Manresa y mañana el Andorra gana, posición de descenso y a una victoria de salir. Así que lo que hay en juego es superlativo.

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En lo deportivo, Gabriel Olaseni, pese a no entrenar con el equipo, ha entrado en la convocatoria en lugar de Koumadje, al que se 'carga' Joan Plaza. De hecho, Traoré jugó en Burgos este viernes los cuartos de final de la Liga U y este sábado, sin jugar las semifinales, se fue a Manresa con el primer equipo en una jugada extraña.