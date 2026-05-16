El Casademont Zaragoza U22 muere en la orilla y luchará por el bronce
Los de Serna pierden en el último cuarto contra el Barça y quedan apeados de la final
El_Casademont Zaragoza U22 murió en la orilla y perdió en semifinales de la Liga U tras caer frente el Barça Atlètic (98-88) en un duelo que se decidió en los minutos finales después de remontar con un gran tercer cuarto. Los de Jorge Serna lucharán por el bronce con el Burgos Grupo de Santiago o el Real Madrid, lo que sería también un gran premio para el primer año del proyecto.
Empezó muy metido en el partido y muy contestón el Casademont, que cogió una ventaja de 7 puntos mediado el primer cuarto (9-16), pero un 11-2 de parcial del Barça con un triple de Cerdán y un mate de Boumtje Boumtje neutralizó el gran inicio y puso a los azulgranas por delante en el marcador.
Mediado el segundo cuarto, el Barça pegó otro acelerón para escaparse, aupado por su acierto de tres y el poderío de sus rebotes para marcharse al descanso 7 arriba (53-46).
Tras el descanso, el_Casademont ajustó en defensa y dejó en tan solo 14 puntos al Barça, lo cual aprovechó para acercarse a tan solo dos puntos con todo el último cuarto por delante. Sin embargo, a dos minutos del final, el Barça fue mucho más efectivo y logró coger una ventaja que ya fue definitiva. Anotó Ferreras de dos, Dabone aprovechó un robo de Boumtje Boumtje, Faye y Valero no pudieron anotar y Ferreras dejó sentenciado el choque pese a los intentos aragoneses en el último minuto y medio.
Faye, con 22 puntos y 21 de valoración, fue el más destacado del Casademont. Lukic anotó 16 puntos aunque tuvo un mal día en el tripe, Savkov 14 y Álex Moreno logró 12.
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