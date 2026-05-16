Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Debemos luchar hasta el final"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, remarcó este sábado que "el equipo debe luchar hasta el final", tras la contundente derrota de los suyos ante el Baxi Manresa por 101-83, que les acerca aún más a posiciones de descenso.

El técnico catalán se lamentó por la derrota en el Nou Congost, que pone la situación más límite en Zaragoza. "En la segunda parte ellos jugaron a un ritmo muy alto como de costumbre, y nosotros bajamos los brazos muy rápido", dijo.

"Aún quedan tres partidos para luchar por el objetivo y no debemos bajar los brazos. Nos estamos jugando la vida, nuestro nivel de competitividad tiene que ser más alto", añadió.

Por último, Plaza habló de lo que queda de liga regular y el objetivo de la permanencia. "Si queremos seguir en la Liga Endesa, debemos ser más resilientes, más intensos y mostrar más sacrificio", zanjó.