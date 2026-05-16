La previa del Baxi Manresa-Casademont Zaragoza: miedo, pánico y terror

La supervivencia con plenas garantías de tres equipos dependen de uno. Cuatro partidos para tratar de salvar el proyecto del Casademont Zaragoza, con el primer equipo en la Liga Endesa, el femenino en disposición de seguir arriba, siendo un orgullo y con un presupuesto competente y la continuidad de un U22 que está en la final a seis de la categoría. Casi nada.

Esa es la presión y la responsabilidad del Casademont Zaragoza, que estaba viendo casi ya desde el burladero el drama del descenso hasta que, en cuestión de semanas, ha vuelto de lleno a la pelea por demérito propio. Y no solo eso, los rivales aprietan mientras los aragoneses apenas dan señales de vida.

El Casademont tiene un partido menos por el aplazamiento contra el Valencia Basket, pero el conjunto aragonés está en puntuación de descenso y ya solo empatado con el Morabanc Andorra, ambos a 9 triunfos, tras las victorias de este pasado jueves del Dreamland Gran Canaria y el San Pablo Burgos. Todos espabilan menos el Casademont, que dependiendo de los resultados podría dejarse encaminada una semana más la permanencia o incluso caer al descenso si el Andorra gana en casa al San Pablo Burgos.

Así que la visita al Baxi Manresa (21.00 horas) da miedo, pánico y terror, porque además después se jugará la permanencia el equipo aragonés con tres duelos en seis días tras la chapuza del calendario, cuyo único afectado es el Casademont. Es, sin duda, el partido más importante de la temporada y como tal tiene que responder un equipo a la deriva y mejorado con Plaza, pero débil mentalmente y poco consistente en su juego. Las derrotas contra el Bàsquet Girona, yendo 30 abajo en 16 minutos, como haber perdido (y bien) contra el colista, el Coviran Granada, en el Príncipe Felipe, son inadmisibles.

Pero todavía se puede remediar. El equipo zaragozano juega ante un Manresa en racha que suma cuatro victorias en sus seis últimos partidos, que se ha salvado matemáticamente y que tampoco puede llegar al playoff. Un fin de temporada tranquilo en el Nou Congost. Y eso el Casademont lo tiene que aprovechar, demostrando que se juega la vida. Por cierto, sus dos derrotas fueron ante el San Pablo Burgos y el Morabanc Andorra, así que ahí está la línea a seguir.

Debutará Olaseni, el remedio a la desesperada del Casademont para un puesto de pívot que ha sido un drama durante todo el año. Lo hará sin entrenar y aportando lo que pueda. Así está el patio. Bell-Haynes volverá a tener minutos tras su regreso a las pistas ante el Granada cuatro meses después y DJ Stephens sigue de baja.

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El Baxi Manresa tendrá la duda hasta última hora del ala-pívot Louis Olinde, con molestias, y tendrá la baja habitual del base Hugo Benítez. Además, el escolta Eli Brooks, que se perdió los últimos compromisos, entrará en la convocatoria para el duelo.