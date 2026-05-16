La previa del Valencia Basket-Casademont Zaragoza: la épica una vez más

Es el no va más. No hay más margen de error, pero tampoco cabe más ilusión por el premio, toda una Liga Femenina Endesa y seguir haciendo historia. El Casademont Zaragoza visita el Roig Arena este domingo (11.00 horas), hasta ahora una pista talismán, obligado a ganar el segundo partido de la final para hacer regresar la serie al Príncipe Felipe y evitar que el Valencia Basket levante el título ante las aragonesas por segundo curso consecutivo, lo que sería un gran mazazo para la ilusión de una ciudad volcada a más no poder.

Las oportunidades como esta hay que aprovecharlas, porque el deporte es tan caprichoso que nunca se sabe cuándo pueden regresar. Pero aunque las ganas de vencer son máximas en un grupo que se lo merece, el Casademont es muy sabedor de que lo que tiene entre manos obliga casi a la épica. Pero a Noé le vas a hablar del agua.

El Casademont, si de algo sabe, es de remontadas, de sobreponerse cuando más difícil es el reto. Ya lo dijo Mariona Ortiz segundos después de terminar el encuentro y todavía compungida, que había que levantarse otra vez más y el camino ya lo saben y lo conocen. El mismo equipo que remontó 21 puntos al Brno en el qualifier de la Euroliga y el mismo conjunto que remontó con un 0-25 de parcial, precisamente en el escenario del partido de hoy, es el que apela una vez más a la heroica para no cerrar la temporada ya y seguir soñando con el título de Liga.

Pero aunque a esperanza no le gana nadie, deportivamente el reto es mayúsculo. El Valencia Basket ha llegado al final de temporada fresco después de muchos meses de dudas, manteniendo a Carrera, Fiebich y Fam, su big three de estrellas que, en cuanto acabe la Liga, se marcharán a la WNBA (al contrario que Carla Leite, a la que el Casademont echa de menos). Y a ellas hay que sumar el liderazgo de Anderson, la clase de Leticia Romero o los puntos de Hillsman, que fue la mejor jugadora taronja el pasado jueves. Y queda el factor del Roig Arena, que aunque el Casademont Zaragoza ha ganado ahí sus dos encuentros, no deja de ser un choque en pista ajena y ante un equipazo.

Al menos, parece que el Casademont va a recuperar al fin a Helena Pueyo, aunque su estado físico tras un mes de inactividad es una incógnita. La balear ya tenía el alta para competir el jueves pero con restricción de minutos, pero no jugó nada y Arnau Ferreres aseguró de forma escueta y cortante que «no se ha visto dispuesta para jugar». Sin embargo, ayer matizó: «Está haciendo un gran esfuerzo. Hace casi un mes que no está jugando por el tema de la lesión. El jueves teníamos un plan con los médicos, pero todo depende de sus sensaciones. En el último momento se encontró indispuesta», aclaró el técnico.

De todos modos, juegue lo que juegue, sea poco o sea mucho, la recuperación de Pueyo y su vuelta a la pista sería, sin duda, un plus para el Casademont, que ha echado de menos su acierto de tres y sus manos largas en defensa.

En cuanto a aspectos a mejorar, los triples son la asignatura pendiente más urgente para el Casademont. El porcentaje de todo el playoff es del 27% y contra el Valencia el dato fue un insuficiente 6/27. El equipo aragonés está viviendo un atasco del que necesita salir en el Roig Arena, sin más margen.

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La gestión de las faltas, tanto en ataque como en defensa, también lo controlaron mejor las valencianas, que supieron romper el ritmo del encuentro. Y lograr contrarrestar el potente juego interior de Carrera, Fam y Hillsman, más Araújo, será otra de las claves, junto a limitar las pérdidas e incrementar los robos de balón, que ha sido una de las señas de identidad del Casademont, para correr y hacer daño en los contragolpes.