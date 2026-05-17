Arnau Ferreres, entrenador del Casademont Zaragoza: «Este equipo no merece terminar de esta forma»

Le costaba encontrar las palabras a Arnau Ferreres tras perder la final de la Liga Femenina Endesa y todavía con el dolor muy latente y presente, pero sí que no titubeó ni dudó a la hora de poner en valor lo que el Casademont ha luchado, peleado y enorgullecido pese a no tener el premio final.

El técnico habló de la crueldad del momento y aseguró que «el resultado es injusto», además de que «este equipo no merece terminar de esta forma», con una canasta casi sobre la bocina tras un esfuerzo encomiable. «No sé si ganando la Liga, pero no de esta forma», insistió antes de afirmar categoróricamente que «el deporte es injusto muchas veces y hoy lo ha sido mucho».

El preparador no ocultó que «es un momento muy duro para las jugadoras, el staff, el club y la afición porque esperábamos mucho de esta final y no ha podido ser», pero también se mostró seguro de que, con el paso del tiempo, el orgullo y la valoración de lo conseguido prevalecerán sobre la tristeza que ahora reina en el seno de toda la entidad.

«Ahora es un momento en el que nos cuesta mucho ver algo positivo, también para mí, pero cuando pasen unos días o semanas, cuando a cada cual le toque, valoraremos mucho estos diez meses compitiendo al más alto nivel, porque no han parado de levantarse hasta el último día», afirmó Arnau.

Además, también tuvo palabras para toda la afición del Casademont que cada día ha animado al equipo y ha estado apoyando, sea en el Roig Arena, con dos autobuses llenos de seguidores que se desplazaron a Valencia, o desde Zaragoza. «Agradecerles toda la temporada se queda muy corto, tendría darle las gracias a cada aficionado durante tres días enteros todo lo que han hecho», dijo.

En cuanto al partido, Ferreres valoró mucho la capacidad de levantarse del Casademont, sobre todo tras el palo del pasado jueves en el Príncipe Felipe, sacando la rasmia y la personalidad, algo que no era fácil: «Veníamos de jugar un partido quizá no muy brillante en casa y tampoco habíamos tenido mucho tiempo para preparar este, igual que el Valencia, pero todos los puntos que les habíamos dicholos han ejecutado. Quizá las pérdidas ha sido lo peor, pero hemos mejorado en el tiro de tres y hemos seguido trabajando el rebote ofensivo», resaltó.

Por eso, aunque finalizó con derrota, «hemos hecho un partido muy bueno», puntualizó. «Quizá hubo algún parcial, pero son cosas del juego. También nosotras se lo habíamos hecho al Valencia», agregó.

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«Lo único que quiero es felicitar a mi equipo, porque no era fácil venir al Roig Arena tras el primer partido de la final y hacer esto. A pesar de las pérdidas lo hemos tenido», finalizó el entrenador del Casademont Zaragoza.