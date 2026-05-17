Bombazo: el Casademont Zaragoza echa a Joan Plaza, a falta de solo tres partidos, para evitar el descenso

Sorpresa mayúscula en el Casademont Zaragoza. Joan Plaza ya no es entrenador del equipo aragonés. El club ha decidido cortar por lo sano con el técnico catalán para tratar de enderezar el rumbo y evitar el cada vez más probable descenso a Primera FEB. "El club quiere agradecer a Joan Plaza su trabajo, implicación y profesionalidad durante el tiempo en el que ha estado al frente del banquillo rojillo, así como la disposición mostrada desde su llegada a Zaragoza en un tramo de máxima exigencia competitiva".

Plaza, al que el club le desea "la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales", fue anunciado como entrenador del Casademont Zaragoza el pasado 17 de febrero y dirigió su primer encuentro oficial el 7 de marzo ante MoraBanc Andorra. Desde entonces, ha estado al frente del equipo en 12 partidos de Liga Endesa, con un balance de 3 victorias y 9 derrotas.

¿Y ahora qué? Pues sin tiempo para casi nada, el Casademont ha decidido darle los mandos del equipo a Gonzalo García de Vitoria, el hasta ahora segundo entrenador con Plaza y que también lo fue con Jesús Ramírez. Rodrigo San Miguel y Jorge Serna serán los ayudantes de Gonzalo García en los tres encuentros que faltan de la ACB.

El club ha informado en la nota de prensa del adiós de Joan Plaza que "mañana lunes 18 de mayo a las 11.00h, el secretario técnico de Casademont Zaragoza, Pedro Llompart, y el entrenador Gonzalo García de Vitoria, comparecerán ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Pabellón Príncipe Felipe".