El Casademont Zaragoza U22 termina la Liga cuarto tras perder contra el Burgos

El Casademont Zaragoza U22 finalizó cuarto la primera Liga U de la historia tras caer en el partido por el tercer puesto contra el Burgos Grupo de Santiago (87-83). El campeón fue el Real Madrid, que se impuso al Barça Atlètic (86-82)

Tras la igualdad del primer cuarto, que terminó 17-17, el conjunto burgalés, que jugaba en casa, cogió una ligera ventaja de seis puntos en el intermedio (41-35). Tras el paso por vestuarios llegó la reacción rojilla. El equipo elevó el nivel competitivo y logró volver a meterse de lleno en el partido gracias al trabajo colectivo y al esfuerzo defensivo, cerrando el tercer cuarto con todo por decidir (69-67).

Noticias relacionadas

Y en el último cuarto, llegó a ir ganando de uno a falta de minuto y medio para el final, pero una bombita de Taboada, un triple fallado de Moreno y otro de Savkov que casi se salió de dentro impidieron el triunfo.