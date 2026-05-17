Un encuentro con la historia: 'El Periódico de Aragón' ofrece a sus lectores una sesión de fotos exclusiva con las heroínas del Casademont Zaragoza

Zaragoza se prepara para rendir un nuevo homenaje a su equipo de leyenda. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organiza un encuentro exclusivo en el que sus lectores y los integrantes de la marea roja podrán fotografiarse y compartir momentos con las jugadoras del Casademont Zaragoza femenino. Se trata de una oportunidad única para inmortalizar el recuerdo de una plantilla que ha firmado una de las páginas más brillantes del deporte aragonés.

Una temporada para la eternidad

El evento sirve como broche de oro a una campaña competitiva de ensueño en la que el conjunto rojillo ha luchado sin complejos en tres frentes de máxima exigencia:

Final de la Liga Femenina: Tras proclamarse campeonas de la liga regular por primera vez en su historia, las jugadoras dirigidas por Carlos Cantero, han disputado la gran final por el título liguero frente al Valencia Basket.

Tras proclamarse campeonas de la liga regular por primera vez en su historia, las jugadoras dirigidas por Carlos Cantero, han disputado la gran final por el título liguero frente al Valencia Basket. Bronce en la Final Six: El Príncipe Felipe vibró con la histórica Final a Seis de la Euroliga femenina, donde el Casademont Zaragoza se alzó con una medalla de bronce tras derrotar al Spar Girona, consolidándose en la élite internacional

El Príncipe Felipe vibró con la histórica Final a Seis de la Euroliga femenina, donde el Casademont Zaragoza se alzó con una medalla de bronce tras derrotar al Spar Girona, consolidándose en la élite internacional Copa de la Reina: El equipo demostró su carácter y competitividad en las rondas finales del torneo del KO, consolidándose en la élite del baloncesto nacional.

Detalles del encuentro

El encuentro con la afición se celebrará el próximo miércoles 20 de mayo a las 12:30 horas en la redacción de El Periódico de Aragón, situada en la plaza Mariano Arregui de la capital aragonesa.

Para poder acceder a esta sesión exclusiva es necesario estar registrado en la edición digital de El Periódico de Aragón.

Noticias relacionadas

Prepara tu camiseta rojilla para vivir una jornada inolvidable junto a las jugadoras que han hecho soñar a todo Aragón.