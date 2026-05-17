Casademont Zaragoza
Mariona Ortiz y Helena Oma son más grandes que el Roig Arena: las notas del Valencia Basket-Casademont Zaragoza
Nueva demostración, sin premio, de calidad y compromiso de las capitanas del equipo aragonés
Mariona | 10 |
Sobrenatural. No pudo hacer más. Otra lección, de las más gordas. Qué suerte tenerla.
Flores | 6 |
Intensa. Mejor en la finalización que en la creación. Un nuevo derroche innegable de pasión.
Oma | 9 |
Resucitada. Partido para enmarcar. Qué difícil lo que ha hecho. Es el mejor fichaje para el año que viene.
Vorackova | 4 |
Fría. No dio la sensación en ningún momento de que sabía que estaba jugando una final.
Bankolé | 6 |
Entregada. Se dejó todo en la cancha y lo intentó de todas las maneras posibles.
Pueyo | 6 |
Luchadora. Hizo el esfuerzo de jugar y no desentonó a pesar de su inactividad.
Mawuli | - |
Olvidada. Solo tres minutos para la nipona, que no tuvo impacto en el juego.
Fingall | 6 |
Escasa. Esfuerzo impagable y trabajo muy importante, pero su pérdida de confianza en ataque es evidente.
Hempe | 5 |
Superada. Empezó el duelo con un triple y ya no anotó más. Muy nerviosa durante todo el partido.
Gueye | 6 |
Irregular. Mejor en ataque que en defensa. Su fuerza hizo daño, aunque también dejó alguna precipitación.
Hermosa | 8 |
Valiente. Cumplir como lo hizo en Valencia después de un año de sinsabores tiene un mérito tremendo.
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