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Mariona Ortiz y Helena Oma son más grandes que el Roig Arena: las notas del Valencia Basket-Casademont Zaragoza

Nueva demostración, sin premio, de calidad y compromiso de las capitanas del equipo aragonés

Mariona y Oma recogen el título de subcampeonas de la Liga Femenina Endesa

Mariona y Oma recogen el título de subcampeonas de la Liga Femenina Endesa / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mariona | 10 |

Sobrenatural. No pudo hacer más. Otra lección, de las más gordas. Qué suerte tenerla.

Flores | 6 |

Intensa. Mejor en la finalización que en la creación. Un nuevo derroche innegable de pasión.

Oma | 9 |

Resucitada. Partido para enmarcar. Qué difícil lo que ha hecho. Es el mejor fichaje para el año que viene.

Vorackova | 4 |

Fría. No dio la sensación en ningún momento de que sabía que estaba jugando una final.

Bankolé | 6 |

Entregada. Se dejó todo en la cancha y lo intentó de todas las maneras posibles.

Pueyo | 6 |

Luchadora. Hizo el esfuerzo de jugar y no desentonó a pesar de su inactividad.

Mawuli | - |

Olvidada. Solo tres minutos para la nipona, que no tuvo impacto en el juego.

Fingall | 6 |

Escasa. Esfuerzo impagable y trabajo muy importante, pero su pérdida de confianza en ataque es evidente.

Hempe | 5 |

Superada. Empezó el duelo con un triple y ya no anotó más. Muy nerviosa durante todo el partido.

Gueye | 6 |

Irregular. Mejor en ataque que en defensa. Su fuerza hizo daño, aunque también dejó alguna precipitación.

Hermosa | 8 |

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Valiente. Cumplir como lo hizo en Valencia después de un año de sinsabores tiene un mérito tremendo.

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