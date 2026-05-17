Mariona Ortiz, jugadora del Casademont, al borde del llanto: "No sé cuándo volveremos a tener la oportunidad de ganar una Liga"

Pocas veces se ha visto a Mariona Ortiz tan abatida como minutos después de la finalización del segundo choque de la final entre el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket. Lo tuvo en la mano el equipo aragonés y por eso duele mucho más. Porque la Liga no era ni mucho menos imposible. "No nos merecíamos este final", dijo la capitana en los micrófonos de Aragón TV.

Casi no le salían las palabras a Mariona. "El baloncesto a veces es así. Hemos luchado hasta el final. Me quedo con lo que les he dicho a todas, que no hemos dejado de creer. Ni hoy ni en toda la temporada", dijo Mariona. Pero no hay consuelo. "Merecíamos un tercer partido, pero no ha sido así. Teníamos la oportunidad de ganar la Liga y no sé cuándo la volveremos a tener", aseguró la catalana.

Helena Oma, por su parte, mandó un mensaje muy similar al de Mariona Ortiz. "El baloncesto a veces no es del todo justo", subrayó Oma. "Pero bueno, orgullosa del camino que nos ha traído hasta aquí", añadió. Lejos de rendirse, la jugadora del Casademont Zaragoza ya piensa en el futuro: "A seguir la siguiente temporada"