Así queda el Casademont Zaragoza en la ACB tras la victoria in extremis del Burgos de Fisac en Andorra

El Casademont Zaragoza sigue vivo, de momento. El conjunto de Joan Plaza se mantiene una jornada más fuera del descenso gracias a la victoria in extremis del Recoletas Salud San Pablo Burgos de Porfirio Fisac en la pista del Morabanc Andorra por 83-85. De esta forma es el conjunto del Principado quien ocupa la penúltma plaza, dejando a los aragoneses antepenúltimos.

El Casademont, eso sí, tiene un partido menos que sus rivales, ya que no ha podido disputar la jornada intersemanal frente al Valencia por estar el conjunto de Pedro Martínez disputando el playoff de la Euroliga. Ahora el cuadro zaragozano tendrá tres partidos en apenas seis días, empezando el domingo frente al UCAM Murcia, siguiendo dos días después frente al Valencia y cerrando el curso en Lugo el viernes siguiente.

El equipo aragonés ha vuelto a perder esta jornada tras otro decepcionante encuentro, esta vez en la pista del Baxi Manresa (101-83), por lo que se queda con 9 victorias, que son las mismas que ostenta el Morabanc Andorra. Al conjunto de Zan Tabak le quedan dos partidos, en Lérida y frente al Barça.

El San Pablo Burgos de Porfirio Fisac se distancia con su triunfo en el Principado y ya suma 11 victorias, mientras que el Dreamland Gran Canaria volvió a caer, en esta ocasión frente al Hiopos Lleida por 75-72, y se queda con 10 triunfos. El próximo sábado recibirá al Baxi Manresa y terminará visitando al Valencia Basket.

La pelea del Casademont Zaragoza parece centrada en el Morabanc Andorra, con el que el equipo aragonés tiene el averaje ganado. De esta forma, le bastaría con obtener los mismos resultados que los andorranos para salvar el pellejo y continuar una temporada más en la Liga ACB.