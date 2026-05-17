Solo Spissu y Olaseni se salvan en el desastre: las notas del Baxi Manresa-Casademont Zaragoza
El italiano le puso garra y pundonor, lo mismo que el británico, que recién llegado sí que supo lo que se jugaba el Casademont
Spissu | 7 |
Orgulloso. El único que puso cordura y que jugó con amor propio. Y le honra.
Bell-Haynes | 3 |
Perdido. El ritmo del partido le sobrepasó y se lió a hacer faltas tras un gran inicio.
Joaquín Rodríguez | 3 |
Despistado. Hizo un partido impropio de él, muy lejos de su nivel y de su intensidad.
Washington | 0 |
Egoísta. En ataque se tiró todas y mal y en defensa no puso ni un ápice de ganas.
Wright-Foreman | 2 |
Superado. Jugó con tanta calma que perdió balones clave y falló tiros por no encontrar ventaja.
Santi Yusta | 2 |
Terrible. Está fuera mentalmente y ahora mismo resta más que suma. Otro que se enredó con las faltas.
Miguel González | 2 |
Nulo. Jugó 15 minutos en los que no aportó nada. Pasó totalemente inadvertido.
Jaime Fernández | 3 |
Lento. Decente en ataque, pero en defensa sufre por su falta de velocidad.
Dubljevic | 3 |
Perdido. No es pívot y le hacen sufrir. Al menos hizo buen trabajo al rebote.
Robinson | 1 |
Alocado. Faltas, pérdidas y mala defensa. Lleva unas semanas que no es el mismo.
Olaseni | 5 |
Voluntarioso. No va a arreglar el desaguisado, pero aporta y es intenso. Sumará.
Traoré | 1 |
Errático. U22 el viernes en Burgos, viaje a Manresa y cuatro minutos que fueron terribles. Una gestión nefasta.
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