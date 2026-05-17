Solo Spissu y Olaseni se salvan en el desastre: las notas del Baxi Manresa-Casademont Zaragoza

Spissu | 7 |

Orgulloso. El único que puso cordura y que jugó con amor propio. Y le honra.

Bell-Haynes | 3 |

Perdido. El ritmo del partido le sobrepasó y se lió a hacer faltas tras un gran inicio.

Joaquín Rodríguez | 3 |

Despistado. Hizo un partido impropio de él, muy lejos de su nivel y de su intensidad.

Washington | 0 |

Egoísta. En ataque se tiró todas y mal y en defensa no puso ni un ápice de ganas.

Wright-Foreman | 2 |

Superado. Jugó con tanta calma que perdió balones clave y falló tiros por no encontrar ventaja.

Santi Yusta | 2 |

Terrible. Está fuera mentalmente y ahora mismo resta más que suma. Otro que se enredó con las faltas.

Miguel González | 2 |

Nulo. Jugó 15 minutos en los que no aportó nada. Pasó totalemente inadvertido.

Jaime Fernández | 3 |

Lento. Decente en ataque, pero en defensa sufre por su falta de velocidad.

Dubljevic | 3 |

Perdido. No es pívot y le hacen sufrir. Al menos hizo buen trabajo al rebote.

Robinson | 1 |

Alocado. Faltas, pérdidas y mala defensa. Lleva unas semanas que no es el mismo.

Olaseni | 5 |

Voluntarioso. No va a arreglar el desaguisado, pero aporta y es intenso. Sumará.

Traoré | 1 |

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