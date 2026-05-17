Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robos DeliciasMultas ZaragozaRestaurante CocituberRober GonzálezPilar AlegríaHelena Pueyo
instagramlinkedin

Solo Spissu y Olaseni se salvan en el desastre: las notas del Baxi Manresa-Casademont Zaragoza

El italiano le puso garra y pundonor, lo mismo que el británico, que recién llegado sí que supo lo que se jugaba el Casademont

Robinson hace un mate en el choque contra el Baxi Manresa.

Robinson hace un mate en el choque contra el Baxi Manresa. / Joaquim Alberch

A. Bobed

Zaragoza

Spissu | 7 |

Orgulloso. El único que puso cordura y que jugó con amor propio. Y le honra.

Bell-Haynes | 3 |

Perdido. El ritmo del partido le sobrepasó y se lió a hacer faltas tras un gran inicio.

Joaquín Rodríguez | 3 |

Despistado. Hizo un partido impropio de él, muy lejos de su nivel y de su intensidad.

Washington | 0 |

Egoísta. En ataque se tiró todas y mal y en defensa no puso ni un ápice de ganas.

Wright-Foreman | 2 |

Superado. Jugó con tanta calma que perdió balones clave y falló tiros por no encontrar ventaja.

Santi Yusta | 2 |

Terrible. Está fuera mentalmente y ahora mismo resta más que suma. Otro que se enredó con las faltas.

Miguel González | 2 |

Nulo. Jugó 15 minutos en los que no aportó nada. Pasó totalemente inadvertido.

Jaime Fernández | 3 |

Lento. Decente en ataque, pero en defensa sufre por su falta de velocidad.

Dubljevic | 3 |

Perdido. No es pívot y le hacen sufrir. Al menos hizo buen trabajo al rebote.

Robinson | 1 |

Alocado. Faltas, pérdidas y mala defensa. Lleva unas semanas que no es el mismo.

Olaseni | 5 |

Voluntarioso. No va a arreglar el desaguisado, pero aporta y es intenso. Sumará.

Traoré | 1 |

Noticias relacionadas

Errático. U22 el viernes en Burgos, viaje a Manresa y cuatro minutos que fueron terribles. Una gestión nefasta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las horas previas a la muerte del alumno del IES Ítaca: esto es lo que dice el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón
  2. El pueblo de Florentino Pérez en Zaragoza: tierra de proyectos tecnológicos y más de 1.200 millones de euros de inversión
  3. La final de Liga Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: malas noticias al descanso
  4. El Miguel Catalán de Zaragoza suspende las movilidades Erasmus+ con alumnos: “Nuestros socios europeos están escandalizados con lo que pasa en España”
  5. El edificio del centro de Zaragoza en el que estuvo Juan XXIII que se demolerá para levantar un bloque de pisos de lujo
  6. El Consejo Consultivo de Aragón aprecia un “funcionamiento defectuoso” en la muerte del alumno del IES Ítaca en Bélgica
  7. Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
  8. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si hay mayores de 70 años entre los vecinos de la comunidad no hay que votar para arreglar las escaleras o el ascensor

Solo Spissu y Olaseni se salvan en el desastre: las notas del Baxi Manresa-Casademont Zaragoza

Solo Spissu y Olaseni se salvan en el desastre: las notas del Baxi Manresa-Casademont Zaragoza

Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Debemos luchar hasta el final"

Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Debemos luchar hasta el final"

El Tarazona cae goleado y a puestos de descenso a falta de una jornada

El Tarazona cae goleado y a puestos de descenso a falta de una jornada

‘Faustino’, de Germán Mairén, gana el Premio Especial del Jurado en la 30ª edición del Festival de La Almunia

‘Faustino’, de Germán Mairén, gana el Premio Especial del Jurado en la 30ª edición del Festival de La Almunia

Final de la Copa de la Reina: FC Barcelona - Atlético de Madrid, en imágenes

Final de la Copa de la Reina: FC Barcelona - Atlético de Madrid, en imágenes

Delaossa celebra su ‘madrugá’ más vital y rinde pleitesía a Zaragoza: "Siempre ha sido fuente de inspiración en la escuela del hip hop"

Delaossa celebra su ‘madrugá’ más vital y rinde pleitesía a Zaragoza: "Siempre ha sido fuente de inspiración en la escuela del hip hop"

Resultados de la Primitiva del sábado 16 de mayo de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 16 de mayo de 2026
Tracking Pixel Contents