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El Valencia Basket-Casademont Zaragoza de la final de Liga, en directo: así va el partido a vida o muerte en el Roig Arena
Sigue con nosotros un minuto del duelo que puede suponer ser para el equipo aragonés llamar a las puertas del cielo o el último de la temporada
O a un solo encuentro de ganar la Liga o de vacaciones. Así es como estará el Casademont Zaragoza sobre la una del mediodía. Por delante, cuarenta minutos de baloncesto en el Roig Arena (donde nunca ha perdido) en un duelo a vida o muerte con el Valencia Basket. Las de Rubén Burgos se mostraron superiores en el Príncipe Felipe y ganaron con justicia. Lo normal sería que volvieran a vencer, pero el Casademont Zaragoza lleva demostrando mucho tiempo que no entiende de imposibles y tratarán de devolver la eliminatoria a su pabellón el próximo domingo. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque en Valencia:
Notición. Helena Pueyo a pista!
Otraaa de Gueye. 13-16. Tiempo muerto local. 3.30 para el final del primer cuarto
Triiiiipleee Gueyeeeeee
Anderson pone por delante al Valencia
2+1 Buenavida
Mariooooona. Cinco puntos consecutivos de la capitanaaaa. 8-11
Anderson lo iguala. No ha aprovechado el Casademont su arranque. 6-6
Reacciona el Valencia. 4-6
Tripleeeee Hempeeeeeee. 0-6. Mucho mejor aún
Triiiiiipleeee Marionaaaa para empezarrr. Imposible mejor
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