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El Valencia Basket-Casademont Zaragoza de la final de Liga, en directo: así va el partido a vida o muerte en el Roig Arena

Sigue con nosotros un minuto del duelo que puede suponer ser para el equipo aragonés llamar a las puertas del cielo o el último de la temporada

Vorackova y Hillsman pelean por un balón en el primer partido de la final

Vorackova y Hillsman pelean por un balón en el primer partido de la final / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

O a un solo encuentro de ganar la Liga o de vacaciones. Así es como estará el Casademont Zaragoza sobre la una del mediodía. Por delante, cuarenta minutos de baloncesto en el Roig Arena (donde nunca ha perdido) en un duelo a vida o muerte con el Valencia Basket. Las de Rubén Burgos se mostraron superiores en el Príncipe Felipe y ganaron con justicia. Lo normal sería que volvieran a vencer, pero el Casademont Zaragoza lleva demostrando mucho tiempo que no entiende de imposibles y tratarán de devolver la eliminatoria a su pabellón el próximo domingo. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque en Valencia:

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