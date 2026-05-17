El Valencia Basket-Casademont Zaragoza de la final de Liga, en directo: así va el partido a vida o muerte en el Roig Arena

O a un solo encuentro de ganar la Liga o de vacaciones. Así es como estará el Casademont Zaragoza sobre la una del mediodía. Por delante, cuarenta minutos de baloncesto en el Roig Arena (donde nunca ha perdido) en un duelo a vida o muerte con el Valencia Basket. Las de Rubén Burgos se mostraron superiores en el Príncipe Felipe y ganaron con justicia. Lo normal sería que volvieran a vencer, pero el Casademont Zaragoza lleva demostrando mucho tiempo que no entiende de imposibles y tratarán de devolver la eliminatoria a su pabellón el próximo domingo. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque en Valencia:

Notición. Helena Pueyo a pista!

Otraaa de Gueye. 13-16. Tiempo muerto local. 3.30 para el final del primer cuarto

Triiiiipleee Gueyeeeeee

Anderson pone por delante al Valencia

2+1 Buenavida

Mariooooona. Cinco puntos consecutivos de la capitanaaaa. 8-11

Anderson lo iguala. No ha aprovechado el Casademont su arranque. 6-6

Reacciona el Valencia. 4-6

Tripleeeee Hempeeeeeee. 0-6. Mucho mejor aún