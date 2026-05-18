El Casademont Zaragoza también corta a Isaiah Washington

Isaiah Washington tampoco terminará la temporada con el Casademont Zaragoza. Así lo ha anunciado el club aragonés en la mañana de este lunes, unos minutos antes de la comparecencia del secretario técnico, Pedro Llompart, y el entrenador Gonzalo García de Vitoria, y unas horas después de comunicar el despido de Joan Plaza después de doce partidos al frente del conjunto zaragozano.

Washington llegó al equipo el pasado mes de enero para cubrir la baja de Trae Bell-Haynes, que se fracturó un dedo, y su rendimiento ha sido tan irregular como el del equipo, destacando los 23 puntos anotados en la crucial victoria frente al San Pablo Burgos.

El exterior estadounidense ha disputado 13 partidos de la Liga Endesa con la camiseta del Casademont Zaragoza, promediando 7,38 puntos, 1,31 rebotes y 1,69 asistencias para 5,08 créditos de valoración media en los 14 minutos por partido que le ha dado Joan Plaza.

"El club quiere agradecer a Isaiah Washington su trabajo y profesionalidad durante el tiempo en el que ha defendido la camiseta de Casademont Zaragoza y le desea suerte en el futuro", ha señalado el club en su nota de prensa. Washington es el segundo jugador que llega a mitad de temporada y se marcha antes de tiempo tras el breve paso por el equipo de Josh Richardson.