Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza: "Está difícil, pero no imposible. Estamos a tiempo"

Después de estar a la sombra de Jesús Ramírez y de Joan Plaza, el hasta ahora segundo entrenador del Casademont Zaragoza debe dar un paso al frente. Así lo ha decidido el club, que lo ha señalado como la persona idónea para dirigir al equipo aragonés en las tres finales que le quedan en busca de la salvación: "Vamos a ser sinceros, estamos en una situación difícil, pero difícil no es imposible. Son dos palabras que parecen similares, pero son incluso antagónicas".

El vasco comenzó su intervención ante la prensa acordándose del que hasta ayer era su jefe. "No es una situación grata y agradable", apuntó, aunque pronto quiso hablar de lo que viene y para ello considera imprescindible la necesidad de estar "juntos". "Vamos a tener que sacar esto juntos. Y cuando hablo de juntos, hablo de todos: los que estamos aquí, la gente del club, los jugadores, la afición, la prensa… todos. Es un momento complicado, pero también es un momento para conseguir cosas que son para el bien de la ciudad y del baloncesto de aquí. Juntos no es una palabra que he elegido al azar. De verdad creo que ahora necesitamos que la gente nos mande vibraciones positivas, cariño y empuje", valoró.

Desde luego, el camino es opuesto al que ha demostrado el Casademont sobre la pista en las últimas fechas. "Tenemos que intentar cambiar la cara, ver una cara nueva, una mentalidad distinta y organizar roles. No voy a hacer cosas mágicas, pero estamos a tiempo de lograr la salvación", incidió.

La actitud de la plantilla

La plantilla es la gran señalada por la afición, aunque Gonzalo sacó la cara por sus pupilos. "No hay un problema de actitud, lo que hay es un bloqueo. Quizá no somos el equipo más resiliente, quizá no somos el equipo que mejor se adapta a la adversidad o el que tiene la mejor inteligencia emocional. Pero te garantizo que ni en la etapa de Jesús ni en la de Joan ha habido dejadez o gente que no haya querido venir a trabajar. Lo que sí hemos hecho mal es afrontar las situaciones malas. Esa es la parte más complicada. El deporte profesional tiene un condicionante emocional muy difícil de entrenar y con eso tenemos que pelear. Son tres partidos en 12 días. Casi mejor que sea así, porque nos da menos tiempo a pensar y más tiempo a enfocarnos en lo importante", explicó.

En la parte baloncestística, el nuevo entrenador aseguró que "más que volvernos locos cambiando cosas, tenemos que elegir por dónde queremos ir, hacer alguna variación si es necesario y poner algo de nuestra filosofía. En situaciones de máxima complejidad, simplificar el mensaje ayuda a que cada jugador sepa qué tiene que hacer. Que el jugador no tenga que pensar tanto ni tomar tantas decisiones, sino simplemente ejecutar. Ese es el camino por el que queremos ir".