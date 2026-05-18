Pedro Llompart, secretario técnico del Casademont Zaragoza, explica la destitución de Plaza: "Necesitamos un cambio de energía y mentalidad"

Aunque la temporada está siendo un auténtico horror, el Casademont Zaragoza pide hacer "borrón y cuenta nueva". La supervivencia en la ACB está en juego y desde el club, con la rueda de prensa de Pedro Llompart, secretario técnico, y Gonzaño García de Vitoria, el nuevo primer entrenador, quieren incidir en la idea de vivir esta mini temporada de solo 11 días y 3 partidos con la mente limpia, jugadores, cuerpo técnico y afición, para que el equipo logre la salvación.

"Ahora es el momento. Tenemos que estar todos juntos. Creemos que el equipo que esté más unido con su gente y con su entorno estará más cerca del objetivo. Juntos y sin excusas lo sacaremos adelante. Estamos convencidos de ello. El partido contra Murcia empieza hoy y estamos ya mentalizados para afrontarlo". Con esta declaración de intenciones comenzó Llompart su discurso, no sin antes agradecer los servicios prestados a Plaza. Por sus palabras de cariño, da la sensación de que el secretario técnico no consideraba al catalán el máximo responsable de la situación que atraviesa el Casademont.

Aun así, desde el club consideran que "necesitamos un cambio de energía y de mentalidad en el grupo, y por ello hemos decidido darle el equipo a Gonzalo García, que estará asistido por Rodrigo y por Jorge Serna. Ellos conocen las personalidades que tenemos, al grupo, llevan trabajando todo el año con ellos y estamos seguros de que van a saber tocar las teclas necesarias de aquí al domingo para ver lo que necesitamos ver en la pista."

Plantilla cerrada

A pesar de que el Casademont acaba de cortar a Washington, Llompart aseguró que no están pensando en hacer ninguna incorporación. "Por el momento, el roster está cerrado. Creemos que tenemos las posiciones cubiertas y que con lo que tenemos lo tenemos que sacar".

El secretario técnico ni quiso entrar a valorar demasiado las responsabilidades de la situación que vive el equipo masculino ni tampoco las consecuencias que tendría un descenso para el femenino. "Ahora estamos para pensar en lo que viene, en la salvación, que lo vamos a conseguir. Tenemos que afrontarlos con esa mentalidad y esa determinación. No quiero eludir preguntas, pero no es el momento. Después ya haremos análisis", subrayó Llompart.

También se refirió el balear a la imagen de Robinson en Manresa, mostrándose muy cariñoso con la afición de su exequipo a pesar de la dolorsa derrota del Casademont: "A veces se toman decisiones erróneas, él no quiso faltar al respeto a la afición de Zaragoza, pero un momento tan complicado puede pensarse. Hay que dar borrón a esas cosas y enfocarnos. Él está y quiere sacar esto adelante".