Así ha sido la temporada del Casademont Zaragoza: con la miel en los labios en un precioso e inolvidable viaje

Sensación agridulce. Vaya por delante que si, después del temporadón que se ha marcado el Casademont Zaragoza, se ha quedado un regusto amargo una vez finalizado el curso es por el mérito tremendo del equipo y el mejor ejemplo de lo que ha crecido la sección en estos últimos años. Porque sí, el Casademont ha vuelto a superarse a sí mismo un curso más y cada vez es más complicado. Peor ahí siguen ellas demostrando que no hay imposibles. Y precisamente por eso haber acabado la temporada sin ganar ninguno de los tres títulos importantes ha sabido a poco después de, en muchos momentos de la campaña, haber demostrado ser el mejor equipo.

Se ha vuelto a dar un gran paso, pero no el definitivo o, por lo menos, el que toda la afición anhela. El gran salto, que se podía pensar que sería este curso, tendrá que esperar. Qué mejor año para darlo que el próximo, con la Final Six de la Euroliga otra vez en el Felipe y también con la Copa de la Reina en Zaragoza. Pero antes toca hacer balance de lo vivido en lo que, aunque sin rematar la faena, ha sido una temporada inolvidable. Y muy larga.

Hasta 59 partidos ha jugado el Casademont. El equipo que más de toda Europa. Quizá por eso no ha podido llegar al 100% en los momentos en los que se deciden los títulos. Sin embargo, el camino ha sido apoteósico. Que le quiten lo bailao. Y, bueno, no es menos cierto que las aragonesas sí que han levantado un título, el de la Supercopa. Aunque es menor, no hay que olvidar que es solo el segundo de la historia de la sección, por lo que no hay que minusvalorarlo.

Un inicio tremendo

Ahí, en Huesca, sí que consiguió superar al Valencia Basket. Ese triunfo llegó pocos días después de la tremenda remontada en la fase previa de la Euroliga ante el Zabiny Brno tras un trágico encuentro de ida en el que el Casademont llegó a ir perdiendo por más de 30 puntos. Lo que pasó una semana después en el Príncipe Felipe fue el primer día mágico de un año que, además, ha permitido vivir los siguientes.

Porque queda extraño e incluso injusto decir que, después de que el equipo haya sido el primero en la fase regular de la Liga y haya quedado subcampeón, en donde el Casademont ha mostrado su versión más salvaje y donde más ha emocionado a sus seguidores ha sido en la Euroliga. Aunque no de metal, contra los mejores equipos de Europa ha conseguido su mejor título del año. Honorífico sí, pero la clasificación para la Final Six fue el momento en el que tocaron techo las aragonesas. De hecho, por jugarse en Zaragoza y por tener la posibilidad de vivir esa experiencia, Carlos Cantero incluso llegó a reconocer que jugar la Final Six era el objetivo que más ilusión le hacía.

La eliminatoria ante el vigente campeón, el Praga, fue el clímax de un equipo que se ganó a pulso disfrutar de esa mágica semana en el Príncipe Felipe. Antes de llegar a ella, el Valencia se interpuso en el camino del Casademont en la Copa como augurio de lo que estaba por venir en Liga.

Pero quizá no dolió tanto porque el foco estaba en la Euroliga. Cuando llegó el momento y Zaragoza se engalanó para recibir la Final Six, el equipo aragonés cumplió con creces ante el Landes en cuartos de final antes de que caer eliminado en semifinales frente al Galatasaray. Quizá igualado con el último choque de la final de Liga por la crueldad de la canasta sobre la bocina de Anderson, ese fue el día más triste de la temporada.

Por la sensación de oportunidad perdida. Por esos diez primeros minutos que enterraron las opciones de soñar con levantar la Euroliga en casa y medirse al Fenerbahce en lo que hubiera sido el partido del siglo. No obstante, el equipo se supo levantar y se ganó ante el Girona el apelativo de tercer mejor equipo de Europa.

Un final descafeinado

Desde entonces, el final de temporada ha sido raro e, incluso, algo descafeinado. Primero, el abrupto adiós de Carla Leite (y la falta de explicaciones al respecto) debilitó al Casademont. Porque además Helena Pueyo desde entonces, en su caso por lesión, tampoco ha estado disponible en este último tramo. Además, en este caso por la feliz noticia del nacimiento de su primer hijo, Carlos Cantero también acabó la temporada antes de tiempo.

Diferentes situaciones que se entremezclaron y que complicaban sobremanera la última oportunidad del Casademont de ganar un gran título, en este caso la Liga. Y ahí ha llegado hasta donde ha podido. Sin rendirse, como siempre, pero sin el brillo de otros momentos. Aun así, a un segundo se quedó el conjunto aragonés de forzar el tercer partido de la final a un Valencia mucho más en forma.

Otro casi, pero otro no. Al final, además del orgullo, lo que queda es rabia porque no se haya podido poner una guinda a la tremenda temporada del Casademont. Cada año estás más cerca, pero todavía falta algo. El panorama del baloncesto femenino mundial está sufriendo tantos cambios que es complicado saber dónde estará cada equipo la temporada que viene. Pero con tanta cita importante en el Príncipe Felipe, será el momento perfecto para no quedarse otra vez con la miel en los labios.