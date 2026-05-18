La silla caliente del Casademont Zaragoza y un relevo que no arregló nada

El Casademont Zaragoza ha vuelto a dar otro bandazo en su gestión con la destitución de Joan Plaza tras 12 partidos dirigiendo al club y a tan solo tres encuentros y semana y media de terminar la Liga Endesa, en otro movimiento a la desesperada.

Primero, el club se encomendó a un entrenador joven y con proyección como Jesús Ramírez y, tras su fiasco, y eso que sus números fueron mejores que los de Plaza, dio un giro de 180 grados hacia la experiencia del catalán pese a que venía de fracasar en el Morabanc Andorra. Y ahora, una nueva vuelta de tuerca para intentar salvar una temporada que parece que solo puede arreglar el equipo del Principado por fallar más que el Casademont.

Gonzalo García de Vitoria, tras ser ayudante de Ramírez y de Plaza, se convierte en el entrenador número 26 de la historia del club y el 21º en ACB en 18 temporadas en la élite, es decir, que la cuenta sale a más de uno por año.

Plaza ha sido destituido cosechando un pobre bagaje de 3 victorias y 9 derrotas, un 25% que es insuficiente, y la comparación con Jesús Ramírez es odiosa, porque no le ha mejorado y la sensación es que el equipo todavía está más roto y más desgastado que en febrero, cuando se produjo el relevo, aunque parece un mal endémico de una plantilla llena de egos y apática que ningún técnico sería capaz de arreglar.

Ramírez fue despedido tras la peor racha histórica de derrotas consecutivas, con ocho, algo que no se había alcanzado ni en la temporada del descenso, y con el equipo que ya daba síntomas de despedazamiento. Y ahora la historia se repite, pero con más derrotas todavía. Ramírez hizo un 30% de triunfos en Liga y, contando Europa, un 40%. Mejor que Plaza.

Y aun así, el preparador catalán no es el peor de la historia del Basket Zaragoza 2002 y tampoco está cerca del podio. Ese dudoso honor recae en Martin Schiller, que cosechó cuatro derrotas en otros tantos duelos; Aleix Durán, que perdió el único encuentro en el que se sentó en el banquillo; Luis Guil en la 16-17 (20%), Joaquín Ruiz Lorente en la 15-16 (14%), Alberto Angulo en la 08-09 (21%) y, el más reciente, la pasada temporada Rodrigo San Miguel (20%). De todos modos, solo Angulo estuvo al mando más partidos que Plaza.

La inestabilidad

Esta temporada va a ser la tercera en la historia de la entidad con tres entrenadores. En la 15-16 dirigieron Joaquín Ruiz Lorente, Pep Cargol y Andreu Casadevall, aunque con el matiz de que Cargol solo entrenó un partido y fue en Europa. También ocurrió lo mismo en la 21-22, con Aleix Durán de interino un choque tan solo entre Jaume Ponsarnau y Dragan Sakota; y ahora, sin interinos.

La palma se la sigue llevando la campaña 20-21, en la que hubo hasta cuatro entrenadores. Empezó el curso Diego Ocampo, que fue el precisamente el técnico que le dio la puntilla a Plaza el pasado sábado, y le siguieron Sergio Hernández, Sergio Lamúa que solo estuvo un partido como interino, y Luis Casimiro, que salvó la categoría

El síntoma de inestabilidad es brutal. Solo ha habido tres entrenadores que hayan completado una temporada completa en el banquillo sin ser destituidos, que son José Luis Abós, Joaquín Ruiz Lorente y Porfirio Fisac. Y solo ‘Pepelu’ jamás ha sido despedido, porque Joaquín sí en la 15-16 y el segoviano también en la 24-25, pero más bien por el desgaste de la relación entre club, plantilla y técnico que por resultados.