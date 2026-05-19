El Casademont lanza una promoción de entradas para llenar el Príncipe Felipe y salvar al equipo de ACB

El Casademont Zaragoza se juega la permanencia en la Liga Endesa en las tres últimas jornadas y dos de ellas, seguidas y con dos días de diferencia, se disputan en casa, en el Príncipe Felipe, por donde van a pasar las opciones de salvación en la ACB.

El conjunto aragonés necesita llenar el pabellón para dar un último empujón a la permanencia y evitar el descenso a Primera FEB. De hecho, si ganase los dos encuentros, lograría la permanencia de forma matemática.

El Casademont recibe primero al UCAM Murcia este domingo a las 12.30 horas, un encuentro muy complicado ante la gran revelación del curso, que ocupa el segundo puesto de la clasificación. Y el martes, a las 21.15, el conjunto zaragozano jugará frente al Valencia Basket en el aplazado de la jornada 31 por la disputa de la Final Four de la Euroliga del equipo taronja. Después, quedará fuera de casa la visita al Breogán para cerrar la temporada.

Además de la promoción de entradas, Reynaldo Benito, presidente del club, ha pedido un último esfuerzo a todos, incluida la afición, para sacar adelante la permanencia: "Pedimos animar después del fallo y para intentar remontar si vamos abajo por la necesidad de tener al equipo de Zaragoza al más alto nivel".

Ahora, prosiguió, no es momento del "qué malos somos y que todo está muy mal y es un desastre, porque no nos queda otra que ganar, ganar y ganar y hay que estar volcados en el domingo, el martes y en el último". Y después, "ya habrá momento de analizar las consecuencias, ver lo que ha pasado y analizarlo".

Por ello, cada abonado del Casademont Zaragoza puede comprar entradas por 5 euros en cualquier sector del Príncipe Felipe y, el público general, por 10 euros. Los tickets se pueden adquirir en casademontzaragoza.es

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Por otra parte, también puedes acudir gratis al encuentro, ya que El Periódico de Aragón sortea entradas dobles y triples en Instagram para el duelo ante el UCAM Murcia. Hay que dar 'me gusta' a la publicación, comentar con quién irías al partido y seguir en Instagram a la cuenta de El Periódico de Aragón. Hay de tiempo hasta el viernes a las 12.00 horas para participar.