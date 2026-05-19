Quién es Gonzalo García de Vitoria, nuevo entrenador del Casademont Zaragoza

De forma abrupta, en una situación crítica y con solo tres partidos por disputar en seis días. Así le ha llegado, al fin, la oportunidad de dirigir en la Liga ACB a Gonzalo García de Vitoria (55 años), el encargado de tomar las riendas del Casademont Zaragoza para evitar el desastre del descenso en apenas dos semanas. El bilbaíno se pone al frente tras el despido de Joan Plaza, que ha ocupado el banquillo zaragozano doce partidos de los que solo ha ganado tres.

García de Vitoria llegó al club aragonés el pasado verano para unirse al cuerpo técnico de Jesús Ramírez tras quedarse en la calle después de lograr un nuevo ascenso y ha sido también ayudante de Joan Plaza en un equipo de trabajo en el que también figura Rodrigo San Miguel, que continúa del curso pasado, y al que se incorpora ahora Jorge Serna, que ha estado todo el año de enlace con el equipo U22 al que dirige.

Una llamada de un exjugador trajo a Gonzalo García de Vitoria a Zaragoza. El día después de que un juzgado de Barcelona rechazara el recurso del Betis reclamando su ingreso en la ACB, Pedro Llompart telefoneó al que fuera su último entrenador en activo en el Lucentum Alicante, hace ya trece años, y no hizo falta más. García de Vitoria cogió el coche, se fue primero a por su familia a Galicia, después a por sus cosas a Sevilla y se plantó en Zaragoza tras miles de kilómetros para empezar una nueva aventura.

El técnico bilbaíno tiene una sólida trayectoria como entrenador en Primera FEB, incluso ha logrado dos ascensos directos a la Liga ACB y un tercero en diferido… pero no ha podido culminar ninguno en los despachos. Le sucedió en Orense en 2015 y con el Betis el pasado verano. Además, García de Vitoria tenía dos años de contrato garantizados en Sevilla, por lo que ni se había planteado, ni podía, buscarse otro destino.

Así que la llamada de Pedro Llompart le dio la oportunidad de volver a engancharse a un proyecto, aunque fuera como ayudante y no principal, labor que ha realizado la mayor parte de su carrera. En ACB trabajó con Txus Vidorreta en el Tenerife en la temporada 23-24, pero desde 2009 esa ha sido la única excepción en la que no ha sido el primer entrenador.

“Fue un verano duro porque es la segunda vez que te pasa y, sobre todo, un verano muy largo porque estás esperando, esperando, crees que este año sí… y vuelve a ser que no. Pero mi forma de ser es mirar lo que viene y si te dan limones, haz limonada”, explicó el bilbaíno poco después de su llegada a Zaragoza.

El premio que lleva ganándose en años de una sólida carrera le llega en un momento extremadamente complicado. El Casademont Zaragoza se juega la vida en los tres partidos que le quedan: frente al UCAM Murcia este domingo, ante el Valencia dos días después y en Lugo el viernes 29. El conjunto aragonés está empatado a 9 victorias con el Morabanc Andorra, con el que tiene ganado el average.