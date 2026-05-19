Mariona Ortiz asegura que sigue "sin digerir" el final de Liga y Helena Oma resalta que "lo llevamos mejor" y que "hay que estar muy orgullosas"

El Ayuntamiento de Zaragoza quiso agradecer al Casademont Zaragoza femenino su gran temporada con una recepción oficial por parte de la alcaldesa Natalia Chueca y de otros miembros tanto del gobierno de la ciudad, como Félix Brocate, como de la corporación, como Lola Ranera, líder de la oposición.

Ahí, la regidora, que fue quien abrió el acto, valoró como "épico" el resultado de la temporada, con la Supercopa, el subcampeonato de Liga y el bronce en la Euroliga, y quiso también "dar las gracias y la enhorabuena en nombre de los zaragozanos".

"Gracias porque nos habéis hecho soñar y vivir momentos inolvidables durante la temporada. Habéis demostrado sin duda que sabéis trabajar en equipo, enfrentar momentos complicados y luchar hasta el último segundo cada oportunidad, pero sobre todo habéis hecho soñar a miles de niños y niñas que sin duda se identifican con los valores que representáis", afirmó Natalia Chueca.

Además, deseó en 2027, año en el que Zaragoza será capital europea del deporte y en el que regresarán la Copa de la Reina y la Final Six de la Euroliga, "salir al balcón del ayuntamiento a celebrar nuevos triunfos del Casademont", igual que en el 2023 con la Copa.

Las palabras de Mariona y Oma

Tras el acto, en el que tomaron palabra brevemente también Reynaldo Benito, Mariona Ortiz y Helena Oma, todos ellos hablaron ante los medios de comunicación, si bien el presidente se centró más en la mala situación deportiva del masculino. La base, emblema ya del Casademont, reconoció que sigue "sin digerir" el final de Liga y la derrota "porque me sabe muy mal, porque no me pareció justo y porque ya no ganar un título, sino merecíamos un tercer partido el equipo y la afición y perderlo de esta manera duele más".

Mariona Ortiz, Natalia Chueca y Helena Oma, en el Ayuntamiento de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

"Estoy enfadada, porque las injusticias se llevan peor, pero mucha gente me dice que esto servirá para lo que viene. Por eso dije justo después que volveremos, porque realmente lo creo así. Hoy duele, pero mañana será lo que nos empujará a seguir queriendo competir", resaltó. También agredeció al ayuntamiento "que nos reciban y todo el apoyo que hemos sentido después del partido del domingo y durante toda la temporada".

Por su parte, Helena Oma confesó que "lo llevamos mejor", aunque sí que renoció que "partidos así nunca se olvidan". "Vivimos lo bueno y lo malo del deporte. Lo bueno es que siempre tienes una nueva oportunidad y tenemos que estar orgullosas del momento que hemos vivido y de haber llegado hasta aquí", destacó.

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"Todos debemos estar orgullosos de la temporada que hemos hecho, aunque obviamente nosotras como deportistas siempre queremos ganarlo todo. Tenemos que estar muy orgullosas de lo que hemos conseguido esta temporada. Creo que ya no slo esta, sino las que vinimos haciendo años anteriores. Cada año hemos ido superando la anterior y de cara al año que viene queremos seguir dando ese plus", aseveró.