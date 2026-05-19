Reynaldo Benito pide "no meter el dedo en la llaga" y unidad para salvar al masculino y dice que el despido de Plaza llega "en el momento adecuado porque se necesitaba un cambio"

Reynaldo Benito, presidente del Casademont, encabezó la recepción al equipo femenino por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, con Natalia Chueca como maestra de ceremonias una vez terminado el curso de forma abrupta por la canasta de Anderson en el último segundo en Valencia.

Pero el dirigente también habló, con suma preocupación, de la delicada situación que vive el equipo masculino, con un peligro muy real de descenso a Primera FEB. Pidió un esfuerzo a todo el mundo, no solo jugadores y cuerpo técnico, para lograr permanecer en la ACB y defendió el despido de Joan Plaza a tres jornadas tan solo de la conclusión de la Liga Endesa.

"Vamos a hechos consumados. La decisión (de destituir al técnico) se toma porque ya estamos en una situación delicada y hay que tomar decisiones. Era el momento adecuado. Los últimos partidos han sido muy malos, sin ritmo, sin alegría y sin concentración. Son mil cosas que no solo veo yo, es lo que veíamos todo el mundo", dijo. "Fue pensada y consensuada, pero es que hay que dar un cambio", insistió.

Además, quiso pedir "a todo el mundo y a la afición que nos animen". Reconoció que "tiene todo el derecho del mundo a estar enfadada, como estamos nosotros", pero ahora, con todo lo que se juega a nivel deportivo e institucional el Casademont, "pedimos animar después del fallo y para intentar remontar si vamos abajo por la necesidad de tener al equipo de Zaragoza al más alto nivel".

Ahora, prosiguió, no es momento del "qué malos somos y que todo está muy mal y es un desastre, porque no nos queda otra que ganar, ganar y ganar y hay que estar volcados en el domingo, el martes y en el último". Y después, "ya habrá momento de analizar las consecuencias, ver lo que ha pasado y analizarlo".

Reynaldo Benito, durante su atención a los medios de comunicación tras la recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Puso mucho énfasis en que "nos jugamos todos mucho, no solo el club y los jugadores, porque aquí hay mucha gente detrás, muchos empleados, afición y gente identificada con la ciudad". "Como digo siempre, entre todos podemos llegar tan lejos como podamos, pero también podemos fastidiarla. No es momento de meter el dedo en la llaga, sino todo lo contrario", concluyó.

En cuanto a sus sensaciones personales con respecto a la permanencia, Reynaldo aseguró que "el nivel de preocupación es alto pero no ahora, sino altísimo durante todo el año", porque, agregó, "no hemos dado con la tecla".

Tranquilidad con el femenino

Cuestionado sobre las posibles implicaciones económicas de un descenso a Primera FEB, con el previsible recorte del presupuesto, el presidente quiso tranquilizar sobre la viabilidad, pero no entró a valorar el escenario económico.

"El club es club a nivel total. No hay uno femenino, otro masculino, un sub-22... Hay mucho más que solo un equipo, 80 conjuntos en escuela y la cantera. Al año que viene cumplimos 25 años y queremos celebrarlo por todo lo alto", dijo antes de la frase clave: "El club va a seguir y ojalá que otros 25 años más".

De todos modos, recalcó que "ahora mismo no es positivo" hablar de ello y que, además, "la crítica seguramente sea muy merecida, pero también muy fácil y lo difícil ahora es intentar tirar para delante entre todos porque nos jugamos mucho".

El balance del femenino

El presidente sacó pecho de la buena temporada del femenino, que logró "oro, plata y bronce" en la Supercopa, la Liga y la Euroliga respectivamente. "¿Qué más se puede pedir? Aunque por supuesto siempre queremos más", dijo.

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El final del choque en Valencia lo consideró como "cruel", pero pidió "reconocer el mérito del equipo y transmitimos que el próximo año iremos a por más. Ojalá el 2027 sea el año para poder levantar más títulos", finalizó.