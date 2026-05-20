El Casademont Zaragoza femenino emociona a sus aficionados en la redacción de EL PERIÓDICO: "Gracias y el año que viene más"

Decenas de personas pasaron por la redacción de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN para ver a algunas de sus ídolos del Casademont Zaragoza femenino. Conseguir un autógrafo o hacerse una foto que sirva como recuerdo es un premio lo suficientemente goloso como para esperar pacientemente la fila que había para saludar a las jugadoras. Aunque ese no era el objetivo principal de muchos de los seguidores. Ese era simplemente el de darles las gracias. Por lo que les han hecho disfrutar durante una temporada que ahora ha llegado a su fin.

Las que trasladaron a EL PERIÓDICO la amabilidad y las sonrisas que siempre muestran en el Príncipe Felipe fueron Stephanie Mawuli, Nerea Hermosa, Laia Flores y Veronika Vorackova. Todas fueron aclamadas prácticamente por igual. De hecho, si en vez de ellas cuatro hubieran acudido a la cita con la afición otras cuatro integrantes de la plantilla, el efecto llamada hubiera sido el mismo. Porque el Casademont femenino es igual de equipo tanto dentro como fuera de la pista y el mérito de todo lo que están consiguiendo en los últimos años es de todas. Y bien lo saben sus seguidores, que aunque tenga sus favoritas, nunca han hecho distinción por la que mete más puntos o juega más minutos.

«Gracias, descansad y el año que viene a por más». Esas palabras fueron las más escuchadas por las jugadoras del conjunto zaragozano. Pero lejos de una simple firma de autógrafos, lo que se vivió en la redacción de este diario estuvo más cerca de una reunión familiar que de un encuentro entre deportistas y fans. Porque si algo ha caracterizado a este equipo es la cercanía y la naturalidad con sus seguidores, algo que se ha perdido por completo y que es una bendición que este Casademont haya hecho esta relación una de sus señas de identidad.

Por ello mismo, la Marea Roja responde. Porque ellas les dan incluso más de lo que esperan. Todo el mundo que quiso se llevó su firma y su foto, pero lo que más valoraron los que acudieron al encuentro de EL PERIÓDICO con las jugadoras del Casademont fue la charla que pudieron mantener con ellas. Sin prisas, diciéndoles todo lo que tenía dentro y preguntándoles las dudas que tenían en sus cabezas. Una oportunidad única.

Todas las generaciones

Además, para la gran mayoría de los presentes no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que estaban cerca de las jugadoras. Muchos habían estado en el Roig Arena viendo el dramático segundo partido de la final de la Liga Femenina endesa ante el Valencia. Otros no se habían perdido la Copa de la Reina en Tarragona. Y, por descontado, prácticamente el 100% eran abonados que acuden religiosamente al Príncipe Felipe cuando el Casademont femenino juega.

Por eso, incluso las jugadoras recocían muchas de las caras de los aficionados. Los saludaron como si fueran vecinos e incluso se sabían el nombre de algunos de ellos, especialmente de los más pequeños. Fueron muchos los niños que hicieron un descanso entre clase y clase para acercarse a ver a las jugadoras. Pero también adultos. Y por supuesto una nutrida representación de personas de la tercera edad. Un segmento de la población que se ha enganchado a un equipo aragonés que no encuentra límites sobre la cancha y fuera de ella. Precisamente por gestos y momentos como los que ayer regalaron sus jugadoras a una ciudad que tienen rendida a sus pies.