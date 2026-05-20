Los 'Hinchas Lleons' recibirán al Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe antes del partido ante el UCAM Murcia
Los aficionados quieren mostrar su apoyo antes de un duelo crucial en la lucha por la permanencia en Liga ACB
El Casademont Zaragoza vuelve a jugarse la vida este fin de semana en una nueva final por la permanencia en ACB en el que será el antepenúltimo partido del campeonato liguero. El equipo quiere sumar una victoria en casa ante un completísimo UCAM Murcia, segundo en la clasificación, antes de la dura salida a Valencia para no jugarse la vida en el último encuentro que jugará en casa ante el Breogán.
El conjunto rojillo, empatado a victorias con un Andorra en puestos de descenso al que supera gracias al average particular, con un partido menos, necesita conseguir el triunfo este domingo para no depender de que su rival directo no haga los deberes en Lleida. La afición es perfectamente consciente de lo mucho que hay en juego y así se lo hará saber a los jugadores horas antes del choque.
Los 'Hincha Lleons' han convocado un recibimiento al equipo en las escaleras del pabellón dos horas antes del duelo que comenzará a disputarse a las 12.30 h. "El equipo nos necesita más que nunca", comienza el texto publicado en la cuenta del grupo de aficionados en X. En la ilustración que acompaña al llamamiento se puede ver un hombre con el lema "Zaragoza nunca se rinde escrito en la camiseta", dirigiéndose a la Basílica del Pilar y con la frase "Queremos seguir siendo de ACB" encima.
Para tratar de llenar el Príncipe Felipe con el objetivo de sacar adelante el duelo ante el UCAM, el club lanzó esta semana una promoción para reunir al mayor número posible de aficionados y simpatizantes. Así, los abonados pueden adquirir localidades a 5 euros en cualquier sector del pabellón, mientras que el público general puede comprarlas a 10 euros.
Por otra parte, también puedes acudir gratis al encuentro, ya que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sortea entradas dobles y triples en Instagram para el duelo ante el UCAM Murcia. Hay que dar 'me gusta' a la publicación, comentar con quién irías al partido y seguir en Instagram a la cuenta de El Periódico de Aragón. Hay de tiempo hasta el viernes a las 12.00 horas para participar.
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