Las jugadoras del Casademont Zaragoza resumen la temporada: Nota global, el mejor partido, rendimiento personal... y ¿renovación?

Notable alto, pero faltó algo para el sobresaliente. Esa es la nota que se ponen las jugadoras del Casademont Zaragoza en la temporada que acaba de concluir. Para Mawuli, la nota es «un 8. No fue perfecta, porque perdimos la final de Liga y podríamos haber llegado a la final del Final Six». Algo similar opinó Vorackova. «Creo que le pondría un 7. Ha sido una temporada muy buena, pero al final no hemos ganado realmente nada», respondiendo con crudeza.

Laia Flores, por su parte, le pone al Casademont un 8,5. «Nos han faltado títulos para llegar al 10», apuntó sincera. La que no se atrevió a dar un número fue Nerea Hermosa. «Es difícil, ha habido rachas, pero creo que hemos ido de menos a más. Ha sido una muy buena temporada y lo importante es que hemos intentado estar unidas en los momentos malos», valoró la vitoriana.

Curiosamente, donde hubo prácticamente unanimidad fue a la hora de elegir su momento favorito de la temporada. Y fue el primero, la remontada europea ante el Zabiny Brno. «Ese partido en el Príncipe Felipe fue histórico y todas lo disfrutamos mucho», apuntó Hermosa. «Si no llegamos a remontar, no nos clasificamos para la Euroliga y no hubiésemos podido vivir todo lo que hemos vivido, como una Final Six en casa. Cambió el rumbo de la temporada», dijo una Laia Flores que se queda con la resolución de la Euroliga en el Felipe como otro de los momentos más emotivos.

Valoraciones

A nivel personal, Vorackova aseguró que «el principio fue difícil, pero cuando todas nos juntamos, nos acostumbramos unas a otras y nos compenetramos, todo se volvió mucho más fácil también para mí». Laia Flores se mostró «contenta. Creo que he dado un paso adelante esta temporada. Al inicio no sabía muy bien qué rol tendría, pero he intentado dar mi máximo en cada partido. Al final me he ganado la confianza del entrenador y estoy contenta, aunque creo que todavía puedo dar más el año que viene». También fue de menos a más, Nerea Hermosa, en su caso por problemas físicos. «Después de la lesión se necesita tiempo y mucho trabajo invisible, que no se ve. He demostrado que puedo aportar», subrayó la pívot.

Tres de las jugadoras que acudieron a EL PERIÓDICO tienen contrato para el curso que viene, pero hay una que no. Por lo que la pregunta era obligada. ¿Volverá Mawuli a Zaragoza después de verano? La japonesa no se mojó demasiado, aunque para nada descartó esa posibilidad. «No lo sé. Quizá sí. Me encantaría seguir jugando en el Príncipe Felipe», apuntó Mawuli. n