Olaseni, en su presentación con el Casdemont Zaragoza: "En situaciones así, solo puedes hacer es trabajar duro"

El Casademont Zaragoza tiene por delante tres finales para sellar la permanencia en Liga ACB o firmar el completo desastre del descenso. El club, consciente de la urgencia, ha intentado tocar las teclas precisas en la última semana con un cambio en los banquillos el pasado domingo y, cuatro días antes, el fichaje de Gabriel Olaseni para reforzar la posición de pívot. El británico, presentado este miércoles, es consciente del estado del equipo y conoce su misión: «Creo que no hay que complicarse demasiado en esta situación. Tienes que entender quién eres como jugador. No puedes venir aquí e intentar hacer demasiado, tienes que hacer lo que el equipo necesita y ser en todo momento un buen compañero», aseguró.

Olaseni sabe que su experiencia será fundamental para que el equipo consiga su objetivo, aunque sabe que a estas alturas no va a marcar un cambio por sí solo: «En situaciones como esta, lo único que puedes hacer es trabajar duro y ganar confianza en el trabajo que llevas haciendo durante muchos años. Yo tengo mucha confianza, creo que por eso el equipo me ha traído aquí. Estoy preparado para hacer lo que necesite para ganar y ojalá podamos darle una victoria a la afición».

El pívot, que aterrizó en la capital aragonesa dos días antes del partido, disputó en Manresa su primer choque con el equipo: «Me sentí bien. Evidentemente, había mucha información que aprender, tanto en ataque como en defensa, pero todo el mundo me recibió muy bien: el cuerpo técnico, el personal del club y, por supuesto, mis compañeros. Todos son buenas personas. Fue una curva de aprendizaje, pero eso ya ha pasado. Fue una buena experiencia jugar fuera, en ese ambiente y ante una afición difícil. Era un poco como nosotros contra todo el pabellón», comentó.

Gabriel Olaseni, en su presentación como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Ahora, Olaseni jugará su primer encuentro como local en el Príncipe Felipe, un pabellón que conoce ya: «Tengo muchas ganas, siempre quise volver a España. Creo que mi último partido con Fuenlabrada lo jugué aquí, de hecho. Fue una buena experiencia, así que espero que el domingo sea igual». En este sentido, el vestuario ya le ha advertido del ambiente del Felipe: «Hablando con los compañeros, me han dicho que la afición está loca, que no deja nunca de animar y que siempre apoya al equipo. Incluso en Manresa había muchos aficionados nuestros, y eso lo agradecemos. Les diría que sigan apoyando, porque por dentro estos jugadores están trabajando muy duro, junto con los entrenadores, para hacerles sentir bien».

Sobre el rival, el jugador admite que se trata de uno de los contrincantes más duros del campeonato: «Es un equipo muy difícil. Hemos empezado a ver vídeo estos últimos días y es importante entender bien a sus jugadores. Son un gran equipo defensivo, pero siento que nosotros tenemos jugadores para atacarles en determinadas situaciones». Por ello, el mensaje del técnico estos días va enfocado a lo psicológico: «Está transmitiendo positividad, junto con los asistentes. Con esta mentalidad, tenemos la calidad y los jugadores para volver al camino de las victorias».