El cariñoso mensaje de despedida de Cantero a Helena Pueyo: "Una tía 10 y un 12 fuera de la pista"

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, quiso despedirse en redes sociales de Helena Pueyo tras la confirmación de su salida del club tras dos temporadas, en las que ha sido su técnico y le ha ayudado a crecer profesionalmente hasta ser una de las mejores jugadoras españolas y ser internacional.

"Pueyicoooo!!! Mucha suerte en tu nueva etapa. Un placer haberte entrenado y espero que sigas desarrollando ese enorme talento. Muchas gracias por tu compromiso y sacrificio. Una tía 10 dentro y un 12 fuera de la pista! Suerte", escribió el técnico, mencionando a Helena en X.

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Juntos conquistaron al comienzo de la presente temporada la Supercopa de España en Huesca, donde Pueyo fue la jugadora más valiosa tanto en la semifinal contra el Jairis como en la final frente al Valencia Basket.