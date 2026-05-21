Cónclave por la salvación en el Casademont Zaragoza: Reynaldo Benito, Artigas y Llompart, en el entrenamiento

En una semana muy convulsa y ante la importancia de lo que viene para el Casademont Zaragoza, el entrenamiento de este jueves en el Príncipe Felipe reunió a la plana mayor del club para arropar a la plantilla y al cuerpo técnico.

Es habitual ver al secretario técnico Pedro Llompart en las sesiones de entrenamiento del primer equipo, pero lo que no lo es tanto es que estén presentes el presidente Reynaldo Benito y el director general José Antonio Artigas.

Los tres presenciaron la sesión en el pabellón y estuvieron conversando brevemente durante el calentamiento de los jugadores con Gonzalo García de Vitoria, nuevo entrenador para estos tres últimos partidos.

La semana del Casademont ha sido muy movida. El domingo, a última hora de la tarde, la entidad decidió destituir a Joan Plaza tras solo 12 partidos y tres victorias y decidió apostar por Gonzalo García de Vitoria para tratar de lograr la permanencia en la Liga Endesa. El técnico, que ha sido primer entrenador en la LEB Oro (Primera FEB actualmente), ha sido el segundo tanto de Ramírez como de Plaza y ahora le llega su primera oportunidad en la élite.

La presencia de Reynaldo en el entrenamiento llega menos de 24 horas después de que el dirigente pidiera apoyo y unidad para tratar de salvar la categoría: "Pedimos animar después del fallo y para intentar remontar si vamos abajo por la necesidad de tener al equipo de Zaragoza al más alto nivel. Nos jugamos todos mucho, no solo el club y los jugadores, porque aquí hay mucha gente detrás, muchos empleados, afición y gente identificada con la ciudad. Como digo siempre, entre todos podemos llegar tan lejos como podamos, pero también podemos fastidiarla. No es momento de meter el dedo en la llaga, sino todo lo contrario", dijo en la recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza al equipo femenino.

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El Casademont se juega la permanencia en 8 días desde hoy mismo. Este domingo recibe al UCAM Murcia a las 12.30 en el Príncipe Felipe, el martes recuperará el aplazado con el Valencia Basket a las 21.15 y, el viernes 29, en horario por determinar, terminará la Liga visitando al Breogán en jornada unificada.