Las cuentas de la salvación del Casademont Zaragoza: estos resultados necesita para continuar en la ACB este domingo

Pese a que la situación del Casademont Zaragoza es muy complicada y que el descenso a Primera FEB es una posibilidad real, el equipo aragonés tiene también la oportunidad de firmar la salvación de forma matemática este fin de semana en la Liga Endesa y pasar página de una temporada para el olvido. Llueve mucho, pero puede escampar.

Como en las últimas semanas, la situación, dependiendo de los resultados, puede ser caótica o tener un final feliz ya. E incluso un término medio, una permanencia enfilada pero no sellada.

El Casademont tiene 9 victorias, las mismas que el Morabanc Andorra, pero hay dos factores clave. El primero, que los aragoneses tienen por delante un encuentro más, que será el martes, que es el aplazado contra el Valencia Basket por la Final Four de la Euroliga de los taronjas.

Y el segundo, que en caso de empate a triunfos se dirime por "el mayor número de victorias en los partidos jugados entre ellos" en primer término, que está empatado ya que ambos vencieron un duelo, y en segundo lugar "por la mayor diferencia de tantos a favor y en contra en los partidos jugados entre ellos". Y ahí vence el Casademont por 17 puntos.

Al término de esta jornada, al Andorra le quedará un duelo y al Casademont dos. Por lo tanto, si los aragoneses ganan al UCAM Murcia el domingo a las 12.30 y el Morabanc Andorra pierde a la misma hora contra el Hiopos Lleida a domicilio, los rojillos estarán matemáticamente salvados, porque a los del Principado solo les quedará un duelo y, como mucho, empatarían a victorias al Casademont, pero con el basketaverage perdido.

¿Y el triple y cuádruple empate?

Todavía se podría dar, aunque es complicado, un triple empate con el Dreamland Gran Canaria y el Morabanc Andorra o con los canarios y el San Pablo Burgos de Fisac. La buena noticia es que en todos los escenarios el Casademont se salva. Y en un cuádruple empate entre los cuatro, también.

La normativa de la ACB establece que el primer criterio en caso de empates múltiples es "por el mayor número de victorias en los partidos jugados entre ellos". En ese caso:

Triple empate con Gran Canaria: Casademont 3 victorias, Andorra 2 y Gran Canaria 1. Bajarían los canarios.

Triple empate con San Pablo Burgos: Casademont 3 victorias, Andorra 2 y San Pablo Burgos 1. Bajarían los burgaleses.

Cuádruple empate: Casademont 6 victorias, Andorra 4, San Pablo Burgos 3 y Gran Canaria 1. Bajarían los canarios también en este escenario.

El peor resultado posible

Todo lo anterior son los supuestos más optimistas, pero también caben resultados que sean muy malos para el Casademont, aunque de momento siempre va a tener la posibilidad de seguir dependiendo de sí mismo para la permanencia. Eso no lo perderá pase lo que pase este domingo.

En caso de que el Casademont cayera contra el UCAM Murcia, que cabe recordar que va segundo en la Liga Endesa por méritos propios, y que el Morabanc Andorra venciese al Hiopos Lleida (ya salvado) a domicilio, los aragoneses estarían a una victoria de los andorranos y quizá también del Gran Canaria, que juega en casa el sábado contra el Baxi Manresa.

Seguiría teniendo el Casademont la bala de vencer el martes ante el Valencia Basket en el aplazado para igualar de nuevo y depender de sí mismo. Pero si cae en los dos siguientes duelos y el Andorra gana, los aragoneses no dependerían de sí mismos en la última jornada. El Casademont terminará la Liga visitando al Breogán y el Morabanc Andorra recibiendo al Barça.

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¿Y sin mirar al Morabanc Andorra?

Aunque el Morabanc Andorra ganase los dos partidos que le quedan, el Casademont lograría la permanencia venciendo dos de los tres encuentros que le restan, es decir, igualando lo que hagan los del Principado. Por ello, si el Andorra pierde sus dos duelos, los aragoneses estarán salvados.