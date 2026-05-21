Joaquín Rodríguez, jugador del Casademont Zaragoza: "Nadie se esperaba lo que pasó con Joan Plaza, pero el club está buscando que demos un paso adelante"

Joaquín Rodríguez, uno de los pesos pesados del vestuarios del Casademont Zaragoza por sus dos años en la plantilla y por su carácter peleón, reconoció en rueda de prensa este jueves que "nadie se esperaba lo que pasó con Joan Plaza", pero consideró que "el club está tomando medidas y hay que ser conscientes de que está buscando lo mejor y que demos un paso adelante".

Lo que no entró a valorar es si la entidad "está tratando de dar un mensaje" a los jugadores y sí que "hay que sacar esto adelante como sea y por ello consideró que Joan era el cambio que había que hacer". De todos modos, Joaquín resaltó que "el jugador es maduro y mayor y se da cuenta de lo que está pasando, porque es el segundo entrenador que se va y hay algo que está mal y por eso hay que dar un paso adelante". "Los jugadores tenemos que ser conscientes de que los que estamos ahí dentro somos nosotros y que lo único que vale el domingo es ganar", agregó.

Y dentro de esa responsabilidad de la plantilla para tratar de salvar la temporada y al club en la ACB, el escolta pidió personalidad, dureza y que se note en la pista que el Casademont quiere la permanencia. Preguntado sobre la falta de carácter de los jugadores de la que habló Gonzalo García de Vitoria en su presentación, el uruguayo dijo sin rodeos que "es algo que no hemos mostrado durante el año".

"Va más que nada en cada uno. Cuando logras que ciertos jugadores o ciertas características se reflejen en el equipo paramos a ser súper competitivos y nosotros no lo tenemos. No somos un equipo rebelde, que haga una falta dura y que digan los rivales que qué duro es venir a jugar y eso hay que cambiarlo. Nos gustaría que el domingo las tres primeras faltas que hagamos sean duras, bajemos una mano fuerte y que demostremos que queremos ganar como sea. El liderazgo va un poco en cada uno, pero también se contagia", explicó.

El enfado de la gente

Joaquín también reconoció que "entiende a la gente, porque uno anda por la calla y escucha", y por ello demandó también "ser conscientes de a quién estamos representando y a qué ciudad estamos defendiendo porque, como dijo el presidente, es importante que este equipo siga en la élite". Pero ante la importancia del choque contra el UCAM Murcia, y aun sabiendo que "están enojados", pidió un último aliento a los aficionados: "Les necesitamos", afirmó.

De todos modos, aunque la situación es complicada, Joaquín es "muy optimista" con la permanencia, pero sí que ve como el más clave de todos el duelo ante el UCAM Murcia. Primero, porque es "fundamental para darnos un poco de tranquilidad". Y segundo, porque ante la carga de partidos que viene el del domingo, el que más tiempo hay para preparar: "Es el más importante para nosotros, tenemos toda la semana de descanso y jugamos en casa. Primero, ganar el domingo, y después vienen duelos más ajustados (muy seguidos) y hay que prepararse bien físicamente".

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Por último, también valoró los primeros días de Gonzalo García de Vitoria al frente del equipo: "Ha sido entrenador jefe muchas veces y logrado cosas en su carrera. Está tratando de descomprimir un poco y de darnos confianza para el domingo, aunque tampoco es mucho el tiempo que tiene para cambiar cosas", concluyó.