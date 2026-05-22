Aminata Gueye paga su cláusula y tampoco seguirá en el Casademont Zaragoza

Aminata Gueye tampoco continuará en el Casademont Zaragoza la próxima temporada. Si el club anunció ayer el adiós de Helena Pueyo, este viernes ha sido el turno del de la jugadora gala. La pívot firmó por dos años, pero ha sido ella misma la que ha decidido abandonar al equipo aragonés.

Así lo ha explicado el Casademont en el anuncio de su marcha. "La jugadora francesa tenía un año más de contrato, pero ha activado la cláusula de salida diciendo adiós a Zaragoza", indica la entidad. No obstante, desde el club añaden que "queremos agradecerle su trabajo, compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de nuestro proyecto. Aminata ha demostrado siempre una gran actitud y predisposición, tanto dentro como fuera de la pista, aportando al equipo en todo momento".

Todo indica que Gueye jugará en el USK Praga la próxima temporada, aunque no hay todavía confirmación oficial. “Nunca olvidaré mi experiencia aquí en Zaragoza. El cariño que me dieron los aficionados y cómo me hicieron sentir fue algo realmente especial, y les doy las gracias a todos por ello", dice la gala en unas palabras de despedida. "Desde el Casademont Zaragoza le deseamos mucha suerte en sus próximos retos, tanto personales como deportivos", añade el club.