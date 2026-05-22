Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza: "Hay una ciudad que necesita que lo hagamos bien"

Optimista se ha visto a Gonzalo García de Vitoria, el nuevo primer entrenador del Casademont Zaragoza, en la previa del duelo ante el UCAM Murcia. El club eligió que pasara a primera plana y el técnico, en sus primeros días a los mandos, está teniendo sensaciones positivas. "Siempre que hay un cambio suele haber una reacción, y también hay que reconocer que ya nos conocíamos. Creo que el equipo está bien mentalmente, con la tensión propia de la responsabilidad de lo que nos estamos jugando. Eso me gusta, porque significa que todos somos conscientes del momento", explicó en el comienzo de su intervención.

El vasco aseguró que su mensaje está siendo de "coherencia con lo que he querido transmitir desde el principio: estar juntos. Igual que hemos pedido a la gente su energía, ambición y positividad, nosotros, que somos los protagonistas, tenemos que hacer lo mismo. No quiero ver a nadie arrojando la toalla ni frustrándose por un mal tiro o por un error. El baloncesto es un juego de errores, pero no podemos dejar que esos errores nos condenen tanto. La idea es simplificar. No es momento de hacer cosas nuevas ni muchas locuras, sino de tener las ideas muy claras". Para ello, Gonzalo insistió en definir los roles de la plantilla: "Mantuvimos reuniones con el cuerpo técnico y después con los jugadores. Había que hacer cosas distintas. Este año se ha hablado mucho con los jugadores en las diferentes etapas, pero lo que hicimos fue clarificar exactamente cuál era el rol de cada uno".

Enfrente estará este domingo el UCAM Murcia. "Es un muy buen equipo. Tiene muy buen juego, con jugadores en un gran momento. Lo importante es tener claro nuestro plan, pero también ser flexibles para entender lo que ocurre durante el partido. UCAM Murcia no está arriba por casualidad. Está segundo por méritos propios en una Liga muy exigente. Nosotros tenemos que intentar igualar su intensidad y su ambición, dentro de nuestras características. No tenemos sus cuerpos ni sus cualidades, pero tenemos otras. Lo importante es que no tengan más ganas que nosotros de ganar el partido", analizó. Por suerte, el técnico afirmó que va a contar con toda la plantilla a su disposición.

La respuesta

La que, a pesar de lo que está sufriendo esta temporada, la afición responderá en el Felipe. "Nos está llegando mucho el cariño de la gente. Desde el club nos transmiten la respuesta de los aficionados, con muchas zonas del pabellón ya completas y un porcentaje muy alto de ocupación. Eso nos genera responsabilidad, pero también ilusión, porque sabemos a quién representamos y que ahora mismo hay una ciudad que necesita que lo hagamos bien", valoró el entrenador del Casademont.