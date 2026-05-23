Aminata se despide del Casademont Zaragoza: "No gané un título, pero lo de esta temporada vale 10.000 trofeos"

Este viernes, con la temporada acabada para la sección femenina del Casademont Zaragoza, el club y Aminata Gueye anunciaron que habían llegado a un acuerdo para la salida de la jugadora, que pagó su cláusula para quedar libre este verano. Tan solo unas horas después, la francesa ha agradecido a las personas que la han acompañado durante esta temporada en la capital aragonesa.

En una serie de 'historias' en su cuenta de Instagram, Aminata ha expresado en primer lugar el mal sabor de boca que le deja haber caído en Copa de la Reina, Final Six de la Euroliga y, finalmente, en los playoffs de la Liga, aunque el balance es positivo a pesar de ello: "No gané un TÍTULO con este equipo, y sería mentira decir que no me importa, pero lo que he ganado después de esta temporada vale 10.000 trofeos", explica antes de dedicar unas palabras a jugadoras, staff y afición.

La deportista se ha dirigido en primer lugar a la afición, que le ha sorprendido notablemente: "por supuesto, quiero daros las gracias a vosotros primero. Me gustaría expresaros una palabra más fuerte que 'gracias' para deciros lo fantásticos que habéis sido conmigo. En mi vida, hasta ahora, nunca había recibido tanto amor como el que me disteis durante toda una temporada, y he conocido varios pabellones y personas, pero como siempre he dicho: NO HAY DOS COMO LA MAREA ROJA", dice en el texto, en el que se acuerda también de los imbatibles números del curso: "Os quiero de todo corazón, a las 10.828 personas que sois, y me habría encantado devolveros todo lo que nos dais con un título, porque lo merecéis más que nadie. Espero vivir algún día otra aventura con vosotros, porque sois LOS MEJORES".

La plantilla del Casademont, durante la recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Después, ha puesto en valor la fuerza del grupo en referencia a la plantilla: "Gracias por esta temporada TAN LOCA, gracias por todos los buenos momentos que hemos vivido, por todos esos partidos locos en los que cada una de nosotras, con todo lo que nos diferencia, siempre ha sido capaz de demostrar por qué merece su sitio en este equipo. Gracias por confiar en mí, incluso cuando yo dudaba de mí misma; gracias por hacer posible todo cuando todo parecía imposible. Estad orgullosas de vosotras mismas, porque yo lo estoy".

Respecto al cuerpo técnico, menciona la importancia de varias personas concretas: "Gracias por todo, por la amabilidad y por las condiciones en las que nos habéis puesto. Gracias al staff, gracias a Dani, Yolanda y a todas las demás personas que no salen en las fotos, que trabajan en la sombra y que hacen que tu experiencia sea un poco más especial cada día con su amabilidad", al tiempo que se ha acordado con especial cariño de la segunda entrenadora, Marie-Pierre Uriarte: "También conocida como mi segunda madre: mención especial para ella. Más allá del baloncesto, te doy las gracias por todas esas horas que hemos pasado juntas, entrenando o simplemente hablando. Gracias por el apoyo mental que me has dado durante toda la temporada. Siempre has estado ahí, cada día, incluso cuando no era precisamente fácil de llevar".