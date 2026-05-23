La previa del Casademont Zaragoza-UCAM Murcia: sin cuentos para no hacer cuentas

Al filo del alambre, por méritos propios, se encuentra el Casademont Zaragoza. Si acaba desciendo, no se podrá decir que ha sido algo injusto. Sin embargo, mirando el vaso medio lleno, el equipo aragonés, aun no habiendo hecho las cosas bien, tiene en su mano seguir en la ACB porque sigue dependiendo de sí mismo. Además, siguiendo por el lado del positivismo, tiene jugadores con calidad de sobra para conseguirlo. Ahora bien, tendrán que jugar como un equipo, lo que no han acostumbrado a hacer, para rascar alguna victoria que les permita evitar el descalabro. Para lograr esa reacción el club ha decidido darle los mandos a un Gonzalo García de Vitoria que tiene ante sí el reto más importante de su carrera.

Tres partidos le quedan al Casademont, los dos primeros en casa. Murcia y Valencia Basket serán dos huesos duros de roer, pero algún triunfo se tiene que quedar en el Felipe. Tras la eliminación de los taronjas en la Final Four, la cosa se complica porque no llegarán de campo y playa a Zaragoza, por lo que el encuentro de este domingo (12.15 horas) ante el UCAM se antoja todavía más importante.

Los murcianos son un equipazo, segundos de la ACB, a años luz del actual nivel del Casademont. Si este duelo se hubiera jugado hace unas semanas, lo más probable hubiera sido pensar en una victoria cómoda de los de Sito Alonso. Y puede que la lógica así lo siga indicando, pero el encuentro en el Felipe debe ser otra cosa. Porque no es un partido más, es una batalla por la supervivencia y ahí tiene que demostrar el conjunto aragonés que necesita con sangre el triunfo.

Mirando de reojo a Andorra

Matar o morir, siempre con un ojo en lo que haga el Andorra. Si los del Principado no ganan ninguno de los dos encuentros que le están (ante el Lleida y el Barcelona) el Casademont seguirá en la ACB. A estas alturas cualquier lo firmaría, pero más vale que los zaragozanos no esperen favores de terceros e intenten hacer borrón y cuenta nueva en lo que le queda para no descender a los infiernos.

Según las declaraciones de los jugadores y del cuerpo técnico, el equipo sabe lo que hay en juego. La que también lo sabe es la Marea Roja en un Príncipe Felipe que rozará los 10.000 espectadores. La afición no fallará en lo que es un pacto entre caballeros entre la plantilla y la grada para asustar de primeras a un UCAM Murcia que, sin embargo, no es de los que se achanta de primeras.

Con un excelso DeJulius a los mandos, lo que seguro que no van a hacer los Cacok, Radebaugh, Forrest y compañía es regalar nada. Tendrá que merecerla y ganársela a pulso la victoria el Casademont si no quiere que el efecto del cambio en el banquillo se esfume y la salvación penda de un hilo. Reacción o posibilidad de catástrofe. Menuda mañana de domingo en el Felipe.