El capital Casademont Zaragoza-UCAM Murcia, en directo: así va el choque en el Príncipe Felipe

Al filo del alambre, por méritos propios, se encuentra el Casademont Zaragoza. Si acaba desciendo, no se podrá decir que ha sido algo injusto. Sin embargo, mirando el vaso medio lleno, el equipo aragonés, aun no habiendo hecho las cosas bien, tiene en su mano seguir en la ACB porque sigue dependiendo de sí mismo. Además, siguiendo por el lado del positivismo, tiene jugadores con calidad de sobra para conseguirlo. Ahora bien, tendrán que jugar como un equipo, lo que no han acostumbrado a hacer, para rascar alguna victoria que les permita evitar el descalabro. Para lograr esa reacción el club ha decidido darle los mandos a un Gonzalo García de Vitoria que tiene ante sí el reto más importante de su carrera.

Tres partidos le quedan al Casademont, los dos primeros en casa. Murcia y Valencia Basket serán dos huesos duros de roer, pero algún triunfo se tiene que quedar en el Felipe. Tras la eliminación de los taronjas en la Final Four, la cosa se complica porque no llegarán de campo y playa a Zaragoza, por lo que el encuentro de este domingo (12.15 horas) ante el UCAM se antoja todavía más importante. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

Dos malas acciones del Casademont permiten a Murcia adelantarse. 13-17. Lo para Gonzalo

Tripel Raiste. 11-13

Triple Martin. 11-10

Triiiiipleeee Joaquín. Tremendo su inicio. 4.30 todavía de primer cuarto

Triple Radebaugh

Cómo ha salido de intenso el equipo. Yusta, 8-3

Olaseni y Yusta ponen el 6-3

Triple Nakic. 2-3

La primera es de Joaquín