Casademont Zaragoza
Entrevista con Nerea Hermosa, jugadora del Casademont Zaragoza: "Los aplausos de la afición cuando salgo a pista son especiales"
La jugadora vitoriana repasa con EL PERIÓDICO la temporada «más difícil» de su carrera, en la que reconoce que ha sentido «amor-odio» por el baloncesto
-¿Qué sensación le queda a nivel general tras acabar una temporada tan exigente?
-Ha habido rachas, pero creo que hemos ido de menos a más. Ha sido una muy buena temporada y lo importante es que hemos intentado estar unidas en los momentos malos. Al no conseguir este último título te quedas un poco con esa sensación un poco triste, pero creo que ha sido un año de sobresaliente. Fue una pena el primer partido ante el Valencia porque creo que lo podríamos haber hecho mejor. Y luego, el que pierdes allí, sabe todavía peor por cómo se produjo. Pero hay que valorar lo que hemos hecho: terceras de Europa, la Supercopa... Hemos seguido creciendo.
-A nivel personal imagino que habrá sido complicada por su poca participación.
Desde luego. Ha sido una montaña rusa de muchas emociones, ha habido momentos muy malos en los que he tenido amor-odio por el baloncesto. Tengo mucha suerte de la gente que me rodea y me he podido apoyar en mis seres más cercanos y queridos. Ha sido la temporada más difícil de mi carrera a nivel mental, pero me servirá para el futuro.
-Por lo menos en el final de la competición se ha visto que puede ser importante.
-Ha habido muchas veces que me he querido rendir, pero al final yo soy una persona muy trabajadora y ese trabajo que no se ve, creo que se ha percibido en la final de la Liga aunque no pudimos ganar. Creo que ya di un paso adelante en la Euroliga. Los minutos que tuve hice lo que tenía que hacer, demostrar que sí que puedo estar en pista y luego tuve la mala suerte de torcerme el tobillo y sí que es cierto que los primeros partidos de playoff no pude jugar, pero contra Valencia estoy contenta de que hayan confiado en mí, en ayudar al equipo.
-Decía que se ha apoyado mucho en su gente. Dentro del vestuario, ¿con quién ha hablado más?
-Aquí tengo que decir a Helena Oma. Hemos estado las dos un poco en la misma situación y ha sido muy importante para mí. Al final creo que las dos hemos demostrado que si tenemos minutos podemos hacerlo bien y sumar para el equipo. Además, también con Helena Pueyo, que es mi mejor amiga dentro del vestuario.
-Quizá lo más distinto esta temporada ha sido la salida de Carlos Cantero por su baja de paternidad. ¿Cómo han vivido esta atípica situación?
-Bueno, le quisimos dar normalidad desde el principio y así ha sido. Al final, hemos seguido haciendo lo mismo con otra persona. Así que yo creo que nos hemos unido también nosotras más. Carlos (Cantero) nos dijo antes de irse que lo más importante era que estuviéramos juntos y nos animáramos entre nosotras. Eso lo conseguimos y para mí se ha notado sobre la pista.
-¿Con qué momento se queda de todo lo que han vivido?
-Yo creo que con la remontada para clasificarnos para la Euroliga contra el Brno. Ese partido en el Príncipe Felipe fue histórico y todas lo disfrutamos mucho, así que me quedo con ese.
-Otro año en el que la ‘Marea Roja' ha sacado matrícula de honor. ¿Se ha sentido igual de valorada a pesar de no haber jugado mucho?
-Sí, siempre. Me han preguntado mucho si estaba bien aunque no estaba participando. Me noto muy apoyada por la afición y me encanta la sensación de notar que les gusta que salga a la pista. Esos aplausos son especiales, así que contenta también por ello.
-Tiene usted contrato con el Casademont. ¿Tiene también claro de que seguirá en Zaragoza el curso que viene? ¿Vería con buenos ojos una cesión en busca de más protagonismo?
-Como dice, tengo contrato. No pienso en salir, me voy a ganar más minutos, por eso estoy tranquila. Además, tampoco creo que al club le interese eso porque necesita jugadoras españolas Creo que este verano va a ser muy importante para mí. Ojalá tenga la oportunidad de ir a entrenar con la selección, me ayudaría mucho.
-¿Qué le pide a la próxima temporada?
-En lo personal, estar sana. Eso es lo más importante para mí, evitar los problemas físicos. Y, como equipo, conseguir alguno de los títulos que no hemos logrado este año y hemos tenido cerca.
