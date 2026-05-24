Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza: "Quedan dos balas"
El técnico asegura que "hay que seguir peleando"
El entrenador del Casademont Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria, ha afirmado que al equipo le quedan todavía "dos balas", en referencia a los duelos de la Liga Endesa contra el Valencia Basket y el Río Breogán, por lo que deberá "seguir peleando" para eludir el descenso, tras caer en casa este domingo (90-100) ante el UCAM Murcia. "Quedan dos balas y tenemos que seguir peleando", ha aseverado el técnico en la rueda de prensa posterior a un duelo en el que sus jugadores han logrado completar una "muy buena primera parte".
Sin embargo, ha observado que el parcial de 2-17 entre el tercer y el último cuarto ha "matado" a su equipo, a la vez que ha reconocido el "mérito" del rival por haber dominado el partido en el aspecto defensivo, sobre todo, en la segunda mitad. Acerca del siguiente reto de los rojillos, el Valencia Basket, el martes (21.15 horas), ha abogado por acudir al encuentro "con la misma mentalidad", es decir, "juntos".
El entrenador ha recordado que el Casademont todavía sigue dependiendo de sí mismo para salvar la categoría y ha insistido en que el conjunto aragonés debe "seguir peleando".
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