Las notas del Casademont Zaragoza-UCAM Murcia: falta baloncesto y el esfuerzo llega tarde

Robinson | 7 |

Eficaz. 20 puntos y 26 de valoración. Buen partido que no sirvió para nada.

Spissu | 6 |

Metido. Mejor en la finalización que en la creación. Cumplió.

Bell-Haynes | 6 |

Comprometido. Lejos de su mejor nivel, pero es de lo poco que tiene este equipo.

Wright-Foreman | 5 |

Efectista. Buenas acciones puntuales y una falta de continuidad evidente.

Yusta| 5 |

Desesperado. Horroroso día en el tiro (3/13) del capitán. Aun así, tuvo sus momentos.

Rodríguez | 6 |

Garra. Lideró al equipo en alma e instinto, pero fue de más a menos.

Stephens | 3 |

Flojo. Ni es decisivo en defensa ni aporta en ataque. Jugó poco.

González | 3 |

Invisible. Mal encuentro del español. Su rol es el que es, pero tiene que dar más.

Fernández | - |

Olvidado. Tres minutos de juego sin ningún tipo de impacto sobre la pista.

Olaseni | 5 |

Tímido. No lo hace mal, pero no parece que vaya a ser determinante y había venido para eso.

Dubljevic | 0 |

Dramático. El pívot no está y se puedo comprobar en los 6 minutos que jugó.

Traoré | - |

Banquillo. El africano completó la convocatoria pero no jugó.