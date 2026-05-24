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Las notas del Casademont Zaragoza-UCAM Murcia: falta baloncesto y el esfuerzo llega tarde

Robinson es el mejor en un irregular encuentro de un equipo aragonés que está en puestos de descenso

Los jugadores del Casademont, retirándose de la pista del Felipe

Los jugadores del Casademont, retirándose de la pista del Felipe / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Robinson | 7 |

Eficaz. 20 puntos y 26 de valoración. Buen partido que no sirvió para nada.

Spissu | 6 |

Metido. Mejor en la finalización que en la creación. Cumplió.

Bell-Haynes | 6 |

Comprometido. Lejos de su mejor nivel, pero es de lo poco que tiene este equipo.

Wright-Foreman | 5 |

Efectista. Buenas acciones puntuales y una falta de continuidad evidente.

Yusta| 5 |

Desesperado. Horroroso día en el tiro (3/13) del capitán. Aun así, tuvo sus momentos.

Rodríguez | 6 |

Garra. Lideró al equipo en alma e instinto, pero fue de más a menos.

Stephens | 3 |

Flojo. Ni es decisivo en defensa ni aporta en ataque. Jugó poco.

González | 3 |

Invisible. Mal encuentro del español. Su rol es el que es, pero tiene que dar más.

Fernández | - |

Olvidado. Tres minutos de juego sin ningún tipo de impacto sobre la pista.

Olaseni | 5 |

Tímido. No lo hace mal, pero no parece que vaya a ser determinante y había venido para eso.

Dubljevic | 0 |

Dramático. El pívot no está y se puedo comprobar en los 6 minutos que jugó.

Traoré | - |

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Banquillo. El africano completó la convocatoria pero no jugó.

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