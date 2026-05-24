Casademont Zaragoza
Las notas del Casademont Zaragoza-UCAM Murcia: falta baloncesto y el esfuerzo llega tarde
Robinson es el mejor en un irregular encuentro de un equipo aragonés que está en puestos de descenso
Robinson | 7 |
Eficaz. 20 puntos y 26 de valoración. Buen partido que no sirvió para nada.
Spissu | 6 |
Metido. Mejor en la finalización que en la creación. Cumplió.
Bell-Haynes | 6 |
Comprometido. Lejos de su mejor nivel, pero es de lo poco que tiene este equipo.
Wright-Foreman | 5 |
Efectista. Buenas acciones puntuales y una falta de continuidad evidente.
Yusta| 5 |
Desesperado. Horroroso día en el tiro (3/13) del capitán. Aun así, tuvo sus momentos.
Rodríguez | 6 |
Garra. Lideró al equipo en alma e instinto, pero fue de más a menos.
Stephens | 3 |
Flojo. Ni es decisivo en defensa ni aporta en ataque. Jugó poco.
González | 3 |
Invisible. Mal encuentro del español. Su rol es el que es, pero tiene que dar más.
Fernández | - |
Olvidado. Tres minutos de juego sin ningún tipo de impacto sobre la pista.
Olaseni | 5 |
Tímido. No lo hace mal, pero no parece que vaya a ser determinante y había venido para eso.
Dubljevic | 0 |
Dramático. El pívot no está y se puedo comprobar en los 6 minutos que jugó.
Traoré | - |
Banquillo. El africano completó la convocatoria pero no jugó.
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