Esto es lo que tiene que pasar para que el Casademont Zaragoza consiga la permanencia en la ACB

El viernes por la noche el Casademont Zaragoza ya sabrá en qué categoría jugará la temporada que viene. Ojalá sea en la ACB y para ello depende el equipo aragonés de sí mismo. Aunque la única opción para no tener que mirar hacia otras canchas es que los zaragozanos consigan ganar los dos partidos que le quedan ante el Valencia Basket y el Breogán. Lo que es seguro es que el Casademont, para tener alguna posibilidad de permanencia, al menos tiene que ganar uno de los dos.

Porque tras la derrota ante el UCAM Murcia y la victoria del Andorra en Lérida, el equipo aragonés ha caído a puestos de descenso con solo 9 victorias. 10 tienen el Gran Canaria y el conjunto del Principado. La esperanza del Casademont es que tiene, con sus dos rivales, el basketaverage ganado. Eso quiere decir que en cualquier empate a triunfos saldría beneficiado.

La primera oportunidad la tendrán los aragoneses ante el Valencia Basket. Aunque ese encuentro es en casa, parece complicado que el Casademont, en su actual estado, pueda meter mano a los de Pedro Martínez. No obstante, lo tendrá que intentar el equipo para depender de sí mismo en la última jornada.

Lo más probable

Si no se consigue la victoria este martes, para no certificar el descenso a Primera FEB el Casademont deberá ganar en la cancha del Breogán... y esperar. Porque aunque eso se produjera, si el Andorra y el Gran Canaria ganan sus encuentros no habría nada que hacer. No obstante, se enfrentan a dos potentes rivales (FC Barcelona y Valencia Basket) que, a priori, serán favoritos ante los equipos implicados en la pelea.

Con que uno de los dos perdiera, y el Casademont ganara en Lugo, sería suficiente. Aunque depender de terceros siempre es peligroso, así que lo mejor que le puede pasar al conjunto aragonés en esta dramática semana es ganar sus dos encuentros y olvidarse de lo que hagan el resto.