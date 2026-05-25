Trae Bell-Haynes, jugador del Casademont Zaragoza, sobre el Valencia Basket: "Va a ser un partido divertido, ellos no se juegan más que nosotros"

No le dio al Casademont Zaragoza para ganar al UCAM Murcia, pero Trae Bell-Haynes vio brotes verdes para las dos finales que le quedan al equipo aragonés en busca de la permanencia. "Creo que ayer luchamos y mostramos muchas cosas buenas. Hubo un par de situaciones que no salieron de nuestro lado y un par de malos minutos en el partido que lo hicieron difícil. Obviamente, hay mucha presión, con dos partidos por delante, y hay muchísimo en juego, pero necesitamos centrarnos en hacer nuestro trabajo y en llegar al partido lo más preparados posible", valoró el canadiense en la previa del duelo ante el Valencia.

También aseguró que hay aspectos a mejorar, como la defensa en el tiro de tres. "El Murcia nos metió 17 de 32 triples. No podemos dejar tirar tantos tiros sin oposición. Valencia es un equipo en el que, obviamente, si tienen tiempo y espacio, meten tiros. Valencia es un equipo que siempre tiene cuatro, y a veces cinco, jugadores que tiran a un nivel muy alto y que no dudan en tirar. Así que vamos a tener que encontrar la manera de incomodarlos", analizó. "Va a ser un partido divertido, ellos no se juegan más que nosotros", añadió.

Sobre sus sensaciones en el aparado físico, el base del Casademont explicó que "podría estar mejor, pero ahora mismo creo que lo físico no es tan importante. Es más importante recuperarse mentalmente y preparar el próximo partido. No podemos sentir lástima por nosotros mismos ni preocuparnos por cómo se siente nuestro cuerpo. Simplemente tenemos que hacer todo lo posible".

La grada

Algo similar le pide el canadiense a la Marea Roja. "Lo único que podemos pedirles es que vengan, que apoyen, que hagan ruido, que sean pacientes y que estén de nuestro lado. Estuvieron increíbles contra el Murcia, y les pedimos que vengan y vuelvan a estar increíbles mañana. Va a ser un partido difícil y será todavía más difícil sin ellos. Así que simplemente pedimos que la Marea Roja aparezca, apoye, haga ruido y nos empuje durante 40 minutos", subrayó

Sobre la polémica de la jornada, la aplastante victoria del Andorra en Lérida, Bell-Haynes dijo que "no tengo opinión. Es un poco desafortunado que un equipo, y una Liga, sean tan poco competitivos, pero estamos en una situación en la que no debería importar cómo jueguen los demás, sino cómo juguemos nosotros. No tenemos a nadie más a quien culpar por estar en esta posición salvo a nosotros mismos. Obviamente habría sido genial que Lleida hubiera ganado el partido, pero Lleida no es Zaragoza, no son nuestros compañeros, no son nuestros amigos y no se preocupan por nosotros".