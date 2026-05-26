El Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: la penúltima bala antes del precipicio

Solo quedan dos balas y hay que ganar al menos una. Después de meses de cuentas de la lechera, al Casademont Zaragoza se le ha echado encima el descenso a Primera FEB y está agonizando, pero todavía con esperanza. Y lo mejor es que, al menos de momento, depende de sí mismo para lograr permanecer un año más en la ACB y no caer al pozo.

El conjunto aragonés no puede permitirse más tropiezos porque no hay más jornadas más allá del viernes. Hoy recibe al Valencia Basket en el aplazado de la jornada 31 en el que es su penúltimo encuentro del curso mientras a sus rivales directos solo les queda la última jornada unificada.

El Casademont parte en descenso y a una victoria del Morabanc Andorra y el Dreamland Gran Canaria. Si pierde hoy contra el Valencia Basket no dependerá de sí mismo el viernes en el epílogo de la ACB y necesitará ganar en Lugo al Breogán para tener esperanzas y esperar derrotas del Andorra o el Gran Canaria.

Si gana tampoco será definitivo, pero sí que tendrá la potestad de depender de sí mismo e incluso de salvarse si caen alguno de los dos otros. Venciendo al Valencia y al Breogán no hay más cuentas: salvado.

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Pero nadie quiere llegar a Lugo penúltimo y esperando favores ajenos, aunque se juntan en el Príncipe Felipe el hambre y las ganas de comer: un equipo que no le gana a casi nadie y destrozado mentalmente con un Valencia Basket que puede ser segundo, que viene de jugar la Final Four de la Euroliga y que es un señor conjunto. Visto así, misión casi imposible, pero a ese 'casi' y al Felipe se agarra un Casademont que debe sacar el orgullo y la garra que tan pocas veces ha demostrado esta campaña para salvar los muebles y la categoría.