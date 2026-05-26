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El Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: la penúltima bala antes del precipicio
El equipo aragonés, en puestos de descenso a Primera FEB, necesita sacar la garra y el orgullo que pocas veces ha demostrado esta temporada para vencer y depender de sí mismo el viernes
Solo quedan dos balas y hay que ganar al menos una. Después de meses de cuentas de la lechera, al Casademont Zaragoza se le ha echado encima el descenso a Primera FEB y está agonizando, pero todavía con esperanza. Y lo mejor es que, al menos de momento, depende de sí mismo para lograr permanecer un año más en la ACB y no caer al pozo.
El conjunto aragonés no puede permitirse más tropiezos porque no hay más jornadas más allá del viernes. Hoy recibe al Valencia Basket en el aplazado de la jornada 31 en el que es su penúltimo encuentro del curso mientras a sus rivales directos solo les queda la última jornada unificada.
El Casademont parte en descenso y a una victoria del Morabanc Andorra y el Dreamland Gran Canaria. Si pierde hoy contra el Valencia Basket no dependerá de sí mismo el viernes en el epílogo de la ACB y necesitará ganar en Lugo al Breogán para tener esperanzas y esperar derrotas del Andorra o el Gran Canaria.
Si gana tampoco será definitivo, pero sí que tendrá la potestad de depender de sí mismo e incluso de salvarse si caen alguno de los dos otros. Venciendo al Valencia y al Breogán no hay más cuentas: salvado.
Pero nadie quiere llegar a Lugo penúltimo y esperando favores ajenos, aunque se juntan en el Príncipe Felipe el hambre y las ganas de comer: un equipo que no le gana a casi nadie y destrozado mentalmente con un Valencia Basket que puede ser segundo, que viene de jugar la Final Four de la Euroliga y que es un señor conjunto. Visto así, misión casi imposible, pero a ese 'casi' y al Felipe se agarra un Casademont que debe sacar el orgullo y la garra que tan pocas veces ha demostrado esta campaña para salvar los muebles y la categoría.
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¡¡¡Triiiple de Robinson en la esquina!!! (16-16)
Primer triple del Valencia, a la novena, y ¡triple de Spissu! Suma Reuvers desde el exterior otra vez (13-16).
¡Canasta de Olaseni! 10/10 del Casademont para el británico.
Canasta de Olaseni. Los 8 puntos del Casademont son suyos.
Repetimos: tripel fallado por Valencia y canasta tras rebote ofensivo. Otra vez. Ahora pérdida y machaca Costello en la contra (6-8).
Palmeo de Pradilla en el enésimo rebote ofensivo del Valencia en 2 minutos. Suma otra vez Olaseni, el único del Casademont que ha anotado.
Bandeja fácil de Olaseni, que iguala y luego le saca la falta de tiro a Costello, muy clara. Dos tiros libres dentro del británico (4-2).
Falla otro triple el Valencia, el cuarto, pero Joaquín se come un tapón. Inaugura Pradilla el marcador a la contra (0-2).
Empieza regalando el Valencia Basket tres triples seguidos liberados, pero todavía tendrá una cuarta opción de anotar tras falta de Spissu en el rebote.
El Casademont forma de inicio con Spissu, Joaquín Rodríguez, Santi Yusta, Robinson y Olaseni. El Valencia sale con De Larrea, Badio, Taylor, Pradilla y Costello.
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