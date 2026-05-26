Nuevo partidazo de Carla Leite en la WNBA: 18 puntos, victoria y foto con una leyenda
La ex del Casademont fue el principal estandarte de la victoria de su equipo ante New York Liberty, el equipo de Raquel Carrera
Carla Leite sigue deslumbrando en la WNBA. La exjugadora del Casademont Zaragoza fue la jugadora más anotadora de su equipo, Portland Fire, en la victoria contra New York Liberty a domicilio (74-81), continuando así con su gran inicio de campaña.
La francesa anotó 18 puntos, dio 2 asistencias y robó un balón. Además, fue titular en el encuentro, algo ya habitual. Solo le superó en todo el partido en anotación Breanna Stewart, estrella de la WNBA y que ganó la Euroliga en Zaragoza con el Fenerbahce, que sumó 25 puntos, más de la mitad desde la línea de tiros libres, y jugando 11 minutos más que la ex del Casademont.
Además, sus números los hizo delante de varias jugadoras top de Europa, como por ejemplo Marine Johannes (Galatasaray), Pauline Astier (USK Praga) o Raquel Carrera, que acaba de llegar a la WNBA tras la final de la Liga Femenina Endesa y que no dispuso de minutos. Cabe recordar que comparte equipo con Bridget Carleton (ex del Perfumerías Avenida), Teja Oblak (Galatasaray) o la internacional por España Megan Gustafson.
Después del partido se fotografió con una de las mayores leyendas de la WNBA: Sue Bird. Número 1 del draft en el 2002, más de 500 encuentros en la mejor Liga del mundo, cuatro veces campeona de la WNBA y cinco Euroligas en su palmarés, además de medallas de oro en los Juegos Olímpicos.
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