La previa del Casademont Zaragoza-Valencia Basket: De perdidos al río

Dos balas dijo Gonzalo García de Vitoria que le quedaban al Casademont Zaragoza para conseguir la salvación. Una verdad como un templo. Son tan pocas que no se puede permitir que una de ellas sea de fogueo. Porque parece que el foco está más en Lugo que lo que ocurra esta noche en el Príncipe Felipe. El motivo, el rival. Llega a Zaragoza el equipo de moda de Europa, el Valencia Basket (21.15), y lo lógico sería que los aragoneses pagaran los platos rotos de su eliminación en las semifinales de la Euroliga. Pero esto es deporte, hay que jugarlo y torres más altas han caído. Especialmente cuando unos se juegan, literalmente, la vida y otros un puesto de privilegio de cara a la pelea por el título. Que no es poco, pero no es lo mismo.

Por eso, de ninguna manera puede salir el Casademont vencido al que, ojalá no, puede ser su último partido en casa en la ACB. Para que el Felipe no se quede fuera de la élite el equipo necesita al menos una victoria y qué mejor que conseguirla delante de su maltratada afición. Un triunfo no compensaría todo lo que ha sufrido la grada este curso, pero desde luego, de ganar al Valencia, conseguiría su perdón.

Porque el incendio ya está montado. Y es de los gordos. El más gordo en los últimos años. Ahora la única opción para no morir en él es apagarlo. Lo que pasa es que los valencianos de pólvora y de petardos van sobrados y la manguera del Casademont no es la más potente. Para ser francos, en materia baloncestística hay muy poco a lo que agarrarse. El Valencia Basket es mejor equipo que el Casademont de aquí a Lima. Su plantilla es infinitamente superior, son un grupo más compacto y saben perfectamente a lo que juegan y cómo tienen que ejecutarlo.

Las ganas y la fe

Para tener alguna opción, los zaragozanos deberán igualar el partido, principalmente, desde la fe. Creer en ello y tener más ganas de ganar que los de Pedro Martínez. Después de hacer una heroicidad ante el Panathinaikos, el Valencia sufrió ante el Real Madrid la derrota más dolorosa del curso. Habrá que ver cómo le ha sentado ese mazazo a un equipo que ha ganado mucho más que ha perdido este curso.Lo anímico tiene que ser un punto a favor para el Casademont. El otro, lo físico. La temporada de los taronjas está siendo asfixiante y, con los playoffs a la vuelta de la esquina, algún mínimo descanso se podrían tomar. Todo lo contrario que los de Gonzalo García de Vitoria, que ya ven la línea de meta, en cuatro días, y deben morir en el intento por no cruzarla los últimos.

Aun así, la plantilla del Valencia tiene variables y piezas suficientes como para, sin dar su 100%, superar a los aragoneses. Uno al que no le hará especial ilusión dejar al Casademont al filo del descenso es a su canterano Jaime Pradilla, que está viviendo la mejor temporada de su carrera y destacando en un equipo con nombres como Montero, Taylor, Badio o el prometedor Sergio de Larrea.

Les intentará hacer frente un equipo aragonés sin ninguna novedad con respecto al duelo ante el Murcia. Solo la mejor versión de Bell-Haynes, Yusta, Robinson y compañía podrá parar a una máquina naranja que se ha mostrado casi perfecta. Incluso puede que jugando un gran partido, el Casademont Zaragoza pierda. Pero no está en una situación como para no intentarlo.