Así queda el Casademont Zaragoza en la clasificación de la ACB tras la derrota ante el Valencia: en descenso y en manos de otros

El Casademont Zaragoza jugó un buen partido frente al Valencia Basket y tuvo opciones hasta el final, pero acabó cayendo en el duelo aplazado de la jornada 29 de la Liga ACB por 86-98 y eso supone un cambio sustancial en su situación. No en la tabla, porque sigue ocupando puesto de descenso con solo 9 victorias en 33 partidos, pero sí en sus posibilidades de salvación.

El conjunto aragonés necesitará ganar este viernes en la última jornada de la fase regular en la pista del Breogán en Lugo (20.30 horas) pero ni eso puede ser suficiente. Porque para seguir un año más en la Liga Endesa necesitará, además, que bien el Morabanc Andorra , bien el Dreamland Gran Canaria, pierdan también su partido. Si eso sucediera, acabaría descendiendo quien pierda ese partido. En caso de un posible triple empate a diez triunfos, se salvarían el Casademont y el Andorra.

En la última jornada, que se disputa en horario unificado este viernes, el Morabanc Andorra recibe al Barça que aún debe confirmar su puesto entre los cuatro primeros, y el Dreamland Gran Canaria visita al Valencia Basket, que se encuentra en la misma situación que el Barça. El Breogán, rival del Casademont Zaragoza, ya no se juega nada porque ya está salvado y no tiene opciones de playoff, solo falta saber si terminará décimo o undécimo.

Así, solo queda una plaza de descenso para tres candidatos. El Morabanc Andorra y el Gran Canaria dependen de sí mismos para salvarse, si bien tienen dos duelos a priori muy complicados. El Casademont está obligado a ganar y a esperar lo que hagan sus rivales, pero también es el equipo con peor racha de la competición al haber encadenado cinco derrotas seguidas.