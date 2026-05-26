El recién llegado Olaseni fue el mejor: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Valencia Basket
La casta de Jaime Fernández y la segunda parte de Yusta también destacan
El mejor
Olaseni | 9 |
Osado. Tremendos su partido y su actitud llevando dos ratos en Zaragoza. Para reflexionar.
Spissu | 4 |
Superado. Defender a Badio y Montero no es fácil. Hizo lo que pudo en el encuentro.
Wright-Foreman | 4 |
Liado. Le cuesta tomar buenas decisiones y tampoco tuvo su día.
Bell-Haynes | 2 |
Perdido. Siente que debe salvar al equipo, pero juega algo alocado y le falta todavía mucho ritmo.
Joaquín Rodríguez | 3 |
Desconocido. Nefasto en el triple y sin tener un buen día en casi nada. Mal.
Miguel González | 1 |
Fantasmagórico. Cargó rebotes y luchó, pero no aportó nada en ataque.
Yusta | 6 |
Mejorado. Se repuso con una buena segunda mitad, sacando el carácter y los puntos, aunque no bastó.
Jaime Fernández | 8 |
Orgulloso. 12 minutos, 12 puntos y un gran segundo cuarto. Le echó lo que hay que echarle al partido.
Robinson | 4 |
Regular. Mal no estuvo, pero en un día así hay que exigirle mucho más.
Dubljevic | 0 |
Apagado. Le pasó el partido por encima y volvió a restar, sobre todo en defensa.
Traoré | - |
Convocado. El pívot del U22 completó la convocatoria pero no tuvo minutos.
DJ Stephens | - |
Olvidado. Volvió ante el UCAM Murcia, pero no jugó nada contra el Valencia. Raro.
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