El recién llegado Olaseni fue el mejor: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Valencia Basket

El mejor

Olaseni | 9 |

Osado. Tremendos su partido y su actitud llevando dos ratos en Zaragoza. Para reflexionar.

Spissu | 4 |

Superado. Defender a Badio y Montero no es fácil. Hizo lo que pudo en el encuentro.

Wright-Foreman | 4 |

Liado. Le cuesta tomar buenas decisiones y tampoco tuvo su día.

Bell-Haynes | 2 |

Perdido. Siente que debe salvar al equipo, pero juega algo alocado y le falta todavía mucho ritmo.

Joaquín Rodríguez | 3 |

Desconocido. Nefasto en el triple y sin tener un buen día en casi nada. Mal.

Miguel González | 1 |

Fantasmagórico. Cargó rebotes y luchó, pero no aportó nada en ataque.

Yusta | 6 |

Mejorado. Se repuso con una buena segunda mitad, sacando el carácter y los puntos, aunque no bastó.

Jaime Fernández | 8 |

Orgulloso. 12 minutos, 12 puntos y un gran segundo cuarto. Le echó lo que hay que echarle al partido.

Robinson | 4 |

Regular. Mal no estuvo, pero en un día así hay que exigirle mucho más.

Dubljevic | 0 |

Apagado. Le pasó el partido por encima y volvió a restar, sobre todo en defensa.

Traoré | - |

Convocado. El pívot del U22 completó la convocatoria pero no tuvo minutos.

DJ Stephens | - |

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